Önce mezarını kazdırdılar, sonra da öldürdüler

21 yaşındaki bir çocuk annesini, uyuşturucu kaçakçılığını ihbar edeceğinden korktuğu için öldürdü. Katilin, Amanda Albach'ı, Brezilya'nın güneyindeki bir plajda vurup gömmeden önce kendi mezarını kazmaya zorladığı belirtildi.

Sozcu.com.tr

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21 yaşındaki Amanda Albach, ailesi tarafından kayıp olarak bildirilmesinden yaklaşık üç hafta sonra, geçen cuma günü Santa Catarina, Laguna’daki South Beach’te ölü olarak bulundu.

Geçen perşembe günü gözaltına alınan üç kişiden biri olduğu iddia edilen katil, cinayeti itiraf etmesinin ardından Santa Catarina Sivil Polisi’ni gizli mezarlığa götürdü. Adı kamuoyuna açıklanmayan şüpheli, müfettişlere Albach’ı, silahının fotoğrafını çektikten sonra başını belaya sokabileceğinden korktuğu için öldürdüğünü söyledi.

Polis şefi Bruno Fernandes, “Şüpheli rahatsız oldu, çünkü Amanda uyuşturucu kaçakçılığına karıştığını anlatıp silahının fotoğrafını çekecekti. O da bu durumdan hoşlanmadı ve onun canını almayı seçti” dedi.

AİLESİ SESLİ NOTTAN ŞÜPHELENDİ

İki yaşında bir kız çocuğu annesi olan Albach, 14 Kasım’da bir arkadaşının doğum günü partisine katıldı. Akşam saatlerinde, şüpheli silahının fotoğrafının çekildiğini görünce sinirlendi. Albach, geceyi orada geçirdi ve ertesi gün şüpheli Albach’ı yaklaşık iki saat uzaklıktaki Laguna’daki South Beach’e götürdü.

Tetikçi daha sonra Albach’ı iki kez vurup gömmeden önce Albach’a kendi mezarını kazdırdı. Albach, ölümünden önce, yerel saatle 20:15 civarında, yeğenine WhatsApp aracılığıyla bir sesli mesaj göndererek, ertesi gün Curitiba’daki evine döneceğini bildirdi. Ailesi, arka plandaki rüzgarı duyduktan sonra sesli nottan şüphelendi ve 19 Kasım’da polise başvurarak kayıp ihbarında bulundu.

Sivil Polisin soruşturmasını tamamlamak ve cezaevinde kalan şüpheliyi resmi olarak suçlamak için 30 günü var.

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