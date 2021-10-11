Pentagon: ABD yapay zekada Çin’in gerisinde kaldı

Pentagon'un eski yazılım şefi, ABD'nin yapay zekâ rekabetinde Çin tarafından çoktan geride bırakıldığını belirtti.

Sozcu.com.tr

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Batılı istihbarat kuruluşlarının raporlarına göre dünyanın en büyük ikinci ekonomisine sahip Çin, özellikle yapay zekâ, sentetik biyoloji ve genetik gibi gelişmekte olan teknolojilerde yaklaşık on yıl içinde küresel hakimiyet kurabilir.

ABD ordusunun teknolojik dönüşümdeki yavaşlığını protesto etmek için ABD savunma bakanlığındaki baş yazılım şefliği görevinden istifa eden Nicolas Chaillan, Financial Times’a yaptığı açıklamada teknolojik atılımdaki başarısızlığın ABD’yi tehlike altında bıraktığını dile getirdi.

Chaillan, “Çin karşısında 15-20 yıl içinde hiçbir mücadele şansımız kalmayacak. Şu anda, iş çoktan bitti” dedi.

Eski siber güvenlik şefi, Çin’in medyadan jeopolitiğe kadar her şeyi kontrol ederek, dünyanın geleceği üzerinde egemen olmaya doğru gittiğini belirtti.

Chaillan, teknolojik yenilik konusundaki yavaşlığı, Google gibi şirketlerin devletle yapay zekâ alanında iş birliği yapma konusundaki isteksizliğini ve teknolojideki etik tartışmalarını suçladı.

Chaillan, Çinli şirketlerin kendi devletiyle çalışma zorunluluğu olduğunu ve etik tartışmalarına aldırmadan yapay zekâ alanında devasa yatırımlar yaptığını belirtti ve ABD’nin bazı devlet departmanlarındaki siber savunmasının “anaokulu seviyesinde” olduğunu ifade etti.

Askeri yetkililerin siber alanda sürekli deneyimsiz kişilere görev verdiğini belirten Chaillan, Eylül başında istifasını açıklamıştı.

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