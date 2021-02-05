Polonya’da sinema, tiyatro ve oteller yeniden açılıyor

Geçtiğimiz Pazartesi günü alışveriş merkezleri, müze ve sanat galerilerinin yeniden açıldığı Polonya’da corona virüsü önlemlerinde bir adım daha gevşemeye gidiliyor. Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki düzenlediği basın toplantısında 12 Şubat Cuma günü itibariyle “ulusal karantina” dolayısıyla bir süredir kapalı olan otel, kayak pistleri, sinema, tiyatro, opera, filarmoni orkestraları ile yüzme havuzlarının yeniden açılmasını kararlaştırdıklarını söyledi.

“ÖLÜ SAYISI BİZLERİ SÜREKLİ ENDİŞELENDİRİYOR”

Ülkede kırılgan bir stabillikten söz etmenin mümkün olduğunu belirten Başbakan Mateusz Morawiecki, şu an için geniş ölçüde gevşemelere izin veremeyeceklerini ifade etti.

“Son iki haftadır kendine özgü bir stabilizasyon gözlemlemekteyiz. Solunum cihazı ve yatakların Covid hastalarınca işgali bakımından da iyi durumdayız ancak ölü sayılarında gözlediğimiz yükseklik bizleri sürekli endişelendiriyor” diyen Morawiecki, Portekiz dahil diğer Avrupa ülkelerinde yaşanmakta olan zor duruma bakınca temkinli davranmalarının kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Morawiecki, bu sebepten ötürü 12 Şubat Cuma günü tekrar hizmete girecek tesislerin kapasitelerinin en fazla yüzde 50’si kadar müşteri almalarına izin verileceğini duyurdu.

“EKONOMİNİN NORMALE DÖNMESİ İÇİN HENÜZ ÇOK ERKEN”

Corona virüsünün öngörülemez olması dolayısıyla pandeminin gidişatı bakımından hem iyimser hem de pesimist varyasyonlara hazır olmaları gerektiğini ifade eden Mateusz Morawiecki, ekonominin tamamıyla normale dönmesi içinse henüz çok erken olduğunu dile getirdi.

Başbakan Morawiecki, fitness salonları ile restoran, kafeterya ve barların yeniden açılış için bir süre daha beklemeleri gerektiğini kaydetti.

Corona virüsünün ikinci dalgasının ağır yaşandığı ülkede Polonya Sağlık Bakanlığı’nın son verilerine göre son 24 saatte 6 bin 53 yeni vaka görülürken, 368 kişi de yaşamını yitirdi.

Toplam vaka sayısının 1 buçuk milyonu geçtiği Polonya’da, ölü sayısı da 39 bine yaklaştı. Bugüne kadar 1 milyon 566 bin 604 kişinin aşılandığı ülkede, geçtiğimiz günlerde AstraZeneca aşısının yalnızca 18-60 yaş arası kişilere yapılacağı açıklanmıştı. (İHA)

İlginizi Çekebilir Avrupa'da nüfusa oranla corona kaynaklı en fazla can kaybı Belçika'da