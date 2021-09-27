Prenses Charlene’den kafa karıştıran mesaj: Esrarengiz ve bilmece gibi

Aylardır ülkeye geri dönmeyen Monako Prensesi Charlene'nin son video mesajı ortalığı karıştırdı. Prenses'in Planetary Health etkinliğinde paylaşılan mesajı 'esrarengiz' bulundu.

Sozcu.com.tr

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Mart ayında vakıf etkinliği için gittiği Güney Afrika'dan dönmeyen Monako Prensesi Charlene hakkındaki spekülasyonlar bitmek bilmiyor.

Kraliyet kaynakları sağlık sorunları olduğu için geri dönemediğini söylese de, uluslararası basın Prens Charlene’nin Prens Albert ile olan evliliğinin bitmek üzere olduğunu iddia ediyor. Prenses Charlene’nin paylaştığı son video mesajı da tartışmaları alevlendirdi.

Prens Albert Vakfı’nın düzenlediği ve iklim değişikliğiyle mücadele amacı taşıyan Gala for Planetary Health etkinliğinde Prenses Charlene de video mesajla katılım gösterdi.

‘OKYANUS BENİM İÇİMDE’



Ünlü oyuncu Sharon Stone’a yaşam boyu başarı ödülü verildiği sırada görüntüsü yayınlanan Prenses Charlene, başı suyun üzerinde yükselen bir fotoğrafının yer aldığı mesajda, “Ben okyanusta doğdum, okyanus da benim içimde. Sana ikisinden de bir parça sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Söz konusu görüntü hem sosyal medyada hem de Fransız basınında geniş yer buldu. Le Figaro gazetesi mesajı esrarengiz ve bilmece gibi bulurken, Elle dergisi ise gizemli tabirini kullandı.