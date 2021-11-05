Rusya Büyükelçiliği’nde gizemli ölüm

Rusya'nın Berlin Büyükelçiliğinde görevli bir diplomatın cesedinin bulunması, yeni iddiaları da beraberinde getirdi. Diplomatın aslen Rus iç istihbarat teşkilatı FSB'ye çalıştığı öne sürülürken, Almanya, ölüm emrini Rusya'nın verdiğini öne sürüyor.

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Bir Rus diplomatın geçtiğimiz ay Almanya’nın başkenti Berlin’deki Rusya Büyükelçiliği önünde ölü bulunduğu ortaya çıkarıldı. Almanya merkezli Der Spiegel dergisinin haberine göre, polis 19 Ekim’de sabah saatlerinde büyükelçilik binası önünde bir ceset buldu. Kaldırımda bulunan cesedin 35 yaşında bir diplomata ait olduğu bildirilirken, üst katlardan düşmüş olabileceği şüphesi üzerinde duruluyor.

Almanya Dışişleri Bakanlığı diplomatın ölümünü doğrularken, daha fazla ayrıntı vermedi. Berlin polisi de kamuoyuna açıklama yapmadı. Der Spiegel, elçiliğin olayla ilgili “etik nedenlerle” yorum yapmadığı “trajik bir kaza” olarak nitelendirdiğini söyledi.

RUS İSTİHBARATI İÇİN ÇALIŞIYORDU

Diplomatın asıl adı açıklanmazken, 35 yaşında olduğu belirtilen diplomatla ilgili Spiegel, 2019 yılından bu yana Büyükelçilik 2. Sekreteri olarak akreditasyonu bulunduğunu ve Alman güvenlik birimlerince, aslen Rus iç istihbarat teşkilatı FSB’nin elemanı olarak bilindiği ve Büyükelçilik çalışanı olarak kamufle olduğu bilgisine de yer verdi.

Almanya, Rusya’yı diplomatın cinayet emrini vermekle suçlarken, Spiegel’e göre Batılı istihbarat teşkilatları, FSB’deki söz konusu birimin Berlin’de sürgünde yaşayan Gürcistanlı bir muhalifin 2019 yılında gündüz vakti vurularak öldürülmesi olayıyla bağlantılı olduğunu düşünüyor. Aynı birimin, Rus muhalif Aleksey Navalni’nin 2020 yazında zehirlenmesi olayıyla da bağlantılı olduğu belirtiliyor.

Spiegel, ölen Rus diplomatın naaşının ülkesine gönderildiği ve Rus Büyükelçiliğinin cesede Almanya’da otopsi yapılmasına izin vermediği yönünde iddialar olduğunu da aktardı.

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