Rusya’da Covid-19 ölümlerinde yeni rekor

Rusya’da corona virüsü salgınında son 24 saatte 820 kişinin hayatını kaybetmesiyle günlük can kaybı sayısında rekor kırıldı.

Sozcu.com.tr

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Rusya’da corona virüsü salgınında Delta mutasyonunun etkisi ve aşılamadaki yavaş ilerleme nedeniyle vaka ve ölüm sayısındaki rekor artış sürüyor. Salgında son 24 saatte 820 kişinin hayatını kaybetmesiyle günlük en yüksek ölüm sayısı kayda geçti. Salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 179 bin 243’e yükseldi.

Ülkede artırılan tedbirlere rağmen vaka sayısında kayda değer bir düşüş görülmezken, son 24 saatte 19 bin 630 yeni vaka tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 6 milyon 824 bin 540’a ulaştı.