Rusya’da ‘zombi enfeksiyon’ endişesi: 50 bin yıllık virüsleri inceleyecekler

Aralık 2019’da Çin’de ortaya çıkan corona virüsü dünya genelinde etkisini sürdürürken, virüsün kaynağıyla ilgili tartışmalar ve soru işaretleri devam ediyor.

Kimileri virüsün Wuhan’daki bir laboratuvardan inceleme sırasında kazayla yayıldığını öne sürerken, benzer korkuları tetikleyecek bir haber Rusya’dan geldi. Daily Star’ın haberine göre Rus bilim insanları geçmişi 50 bin yıla kadar uzanan donmuş hayvan kalıntılarından biyolojik materyaller alarak tarih öncesi virüsleri incelemek istiyor.

YÜNLÜ MAMUTLAR, GERGEDANLAR

Vector Viroloji ve Biyoteknoloji Araştırma Merkezi tarafından mercek altına alınan hayvanlar arasında yünlü mamutlar, sumatra gergedanı, atlar, geyikler ve kemirgen türleri bulunuyor.

Uzmanlar, dünyanın en soğuk bölgesi unvanına sahip Yakutsk’taki Mamut Müzesi’nde saklanan bir antik karkastan dün ve bugün örnekler topladı. Vector merkezinden Dr. Olesya Okhlopkova, “Tarih öncesindeki virüsleri bulmak ve paleoviroloji alanında çalışmalar başlatmak istiyoruz” dedi.

‘DEĞİŞİMLERİNİ BULACAĞIZ’

Dr. Okhlopkova, “Eğer aldığımız örneklerde nükleik asitler yok olmadıysa, bileşimler içindeki veriye ulaşıp onların nasıl değiştiğini gözlemleyebileceğiz” ifadelerini kullandı. Ancak farklı görüşe sahip uzmanlar, bu incelemeler sırasında tarih öncesi döneme ait ‘zombi enfeksiyonların’ yeniden canlanmasından endişe ettiklerini de belirtiyor.