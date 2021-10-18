Rusya’dan ipleri geren NATO hamlesi

Son dönemde tansiyonun yüksek olduğu NATO-Rusya hattında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "1 Kasım itibariyle Moskova'daki NATO askeri temsilciğinin akreditasyonu geçerliliğini yitirecektir" dedi.

Sozcu.com.tr

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Son dönemde Ukrayna gerilimi başta olmak üzere birçok konuda batı ülkeleriyle karşı karşıya gelen Rusya’dan dikkat çeken bir hamle geldi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, 1 Kasım’dan itibaren Rusya’nın NATO temsilciliğinin durdurulacağını açıkladı. NATO’nun 8 Rus diplomatı sınır dışı etmesinden sonra Moskova yönetiminin böyle bir adım attığını aktaran Rus haber ajansları olayın detaylarını da paylaştı.

NATO’nun Belçika’nın Moskova Büyükelçiliği’nde konuşlanan NATO temsilciğinin de 1 Kasım’dan sonra kapatma kararı alan Lavrov, “1 Kasım’dan itibaren Moskova’daki NATO yetkililerinin akreditasyonu geçerliliğini yitirecek” ifadesini kullandı.

NATO bu ayın başında, Rusya’nın 8 diplomatının akreditasyonunu, “Rus istihbarat servisi çalışanı olduklarını açıklamadıkları” gerekçesiyle iptal etmişti.