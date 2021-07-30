Slovakya’da aşı karşıtlarından yasa protestosu

Slovakya’nın başkenti Bratislava’da yüzlerce corona virüsü aşısı karşıtı vatandaş, Cumhurbaşkanlığı konutu önünde protesto düzenledi. Göstericiler, Slovakya Cumhurbaşkanı Zuzana Caputova’nın aşısı olanlara kitlesel etkinlikler ve kamuya açık alanlarda kolaylık sağlayan yasayı onaylamasını protesto etti.

Protestoda, Cumhurbaşkanı’nın yanı sıra hükümet ve parlamentonun diğer üyelerini de suçlayan göstericiler, Covid-19 aşısı ile soykırım yapıldığını ve söz konusu yasanınsa insan haklarını sınırlandırdığını ileri sürdü. “Pandemi bir aldatmacadır, Covid-19 testi ve aşısı ise ülkeyi hedef almaktadır” yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, sık sık “Aşı cinayettir. Maskeler aşağı, başlar yukarı” sloganları attı.

Bratislava’nın ana caddelerinden ikisini trafiğe kapatan göstericiler kentte ulaşımı felce uğratırken, olay yerinde bulunan polis memurları ise caddelerin trafiğe kapatılması karşısında göstericilere herhangi bir müdahalede bulunmadı. Aşı karşıtı protesto gösterisi ise öğleden sonra olaysız şekilde sona erdi.

AŞI OLMAYANLARDAN BELGE İSTENECEK

Öte yandan geçtiğimiz pazar günü Slovakya parlamentosu tarafından kabul edilen ve pazartesi günü ise Cumhurbaşkanı Caputova tarafından onaylanan yasaya göre, ülkede Covid-19 salgınının kötüleşmesi halinde Covid-19 aşısı olmuş kişilerin restoran, tiyatro, sinema, berber, kuaför salonları gibi hizmetlerden yararlanmasını sağlayan, fakat aşı olmamış vatandaşların ise hizmetlerden yararlanabilmeleri için Covid-19’u atlattıklarını gösteren bir belge ya da negatif Covid-19 test sonucu ibraz etmesi gerekiyor.