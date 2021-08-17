Son anda kurtuldular: 150 kişilik uçakta 640 Afgan, Taliban’dan kaçtı

Önceki gece Taliban'ın başkent Kabil'i ele geçirmesinin ardından Afganistan'da panik ve korku büyüyor... Taliban'ın ülke yönetimini ele geçirmesinin ardından havalimanına akın eden Afganlardan 640'ının ABD ordusuna ait bir uçağa binerek Kabil'den Katar'a uçmayı başardığı ortaya çıktı.

SOZCU.COM.TR

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Önceki gece ABD ordusuna ait kargo jetlerinde çekilen bir fotoğraf uluslararası kamuoyunda gündem oldu… ABD ordusunda RCH 871 numaralı Air Force C-17 kargo uçağında yüzlerce Afgan vatandaşının taşındığı açıklandı.

ABD’nin bu uçakla en az 2 sefer düzenlediği ve başka uçuşların da yapılacağı kaydedildi. Havalimanına aceleyle koşan insanların ufak bir kısmını taşıdığı açıklanan uçağın normalde 150 asker kapasiteli olduğu belirtilirken, çekilen görüntülerde yaklaşık 640 Afgan vatandaşının bulunduğu belirtildi.

Aralarında kadın ve çocukların da olduğu uçağın Kabil’den Katar’a gittiği de belirtildi. Defense One isimli medya kuruluşuna konuşan ABD’li bir yetkili, “Varış noktasına ulaşan uçakta yaklaşık 640 Afgan vardı” dedi. Defense One, Afganların kapıları henüz kapanmamış uçağa son anda bindiğini aktarırken, “Mürettebat buna rağmen kalkma kararı aldı ve Afganları taşıdı” yorumunu yaptı.

BIDEN: ABD ASKERLERİ KALACAK

Konuyla ilgili bir açıklama yapan ABD Başkanı Joe Biden, çekilme sürecini savundu. Biden, “ABD’nin en uzun savaşını bitireceğiz” diyerek ülkeden çekilme sürecinin detaylarını verdi.

Kabil Havalimanı’nda yaşanan kaostan sonra ilk kez konuşan Biden, “ABD askerleri, Amerikan vatandaşları ve tahliye edilme hakkına sahip olan Afgan müttefikleri ülkeden ayrılana kadar ülkede kalacak” dedi. Öte yandan Biden, Taliban’ın olası bir saldırısı ya da tahliye sürecini engelleme adımı durumunda da “yıkıcı” yanıt vereceğini dile getirdi.

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