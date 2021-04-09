Son dakika… Prens Philip yaşamını yitirdi

Bir süredir sağlık sorunu yaşayan Kraliçe Elizabeth’in eşi Prens Philip’in yaşamını yitirdiği açıklandı.

Buckingham Sarayı tarafından yapılan açıklamada 99 yaşındaki Prens Philip’in bu sabah Windsor’da yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Son aylarda hastanede tedavi gören ve sağlık durumu merak konusu olan Philip’in bu sabah huzur içinde yaşamını yitirdiği belirtilirken, konuyla ilgili kapsamlı bir açıklamanın daha sonra yapılacağı vurgulandı.

Kraliçe Elizabeth ile 73 yıl boyunca evli kalan ve Kraliçe’nin en büyük dayanağı olarak bilinen Philip, Edinburgh Dükü unvanına sahipti.

16 Şubat’ta başkent Londra’daki King Edward VII Hastanesi’ne kaldırılan ve iki haftalık tedavi sürecinin sonunda St. Bart’s Hastanesi’ne nakledilen Philip’in enfeksiyon ve kalp sorunu dolayısıyla hastanede olduğu açıklanmıştı.

16 Mart’ta taburcu olan Prens Philip’in o dönemde sağlığının iyi olduğu açıklanmıştı.

BAŞBAKANLARDAN TAZİYE

Prens Philip’in yaşamını yitirmesinin ardından İskoçya Başbakanı Sturgeon ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson’dan açıklamalar geldi.

Sturgeon, “Edinburgh Dükü’nün yaşamını kaybetmesinden dolayı çok üzgünüm” dedi. Johnson da kısa bir süre içerisinde bir açıklama yapacağını duyurdu.

Öte yandan İşçi Parti Lideri Starmer, “Olağanüstü bir devlet görevlisini kaybettik” dedi.

EN ÇALIŞKAN KRALİYET ÜYESİYDİ

Bu yıl Haziran ayında 100’üncü yaşını kutlamaya hazırlanan Philip’in ölümü İngiltere’de büyük üzüntü yarattı.

Kraliyet ailesinin en çalışkan üyelerinden biri olan Prens Philip 1952 yılından beri 22.219 bireysel etkinliğe katılmış, 637 yurt dışı turda yer almıştı.

2017 yılında 96 yaşındayken kamu görevlerini bırakma kararı alan Prens Philip buna karşılık bazı kamuoyu etkinliklerine katılmış ve açıklamalar yapmıştı.

Prens Philip en son 2019 yılının Ocak ayında bir trafik kazası yaşamış ve ülke basınının gündemine oturmuştu.

DÖRT ÇOCUKLARI, 8 TORUNLARI VAR

10 Haziran 1921’de Yunanistan’ın Korfu Adası’nda dünyaya gelen Philip doğumundan sonra İngiltere’ye taşınmış ve 1947 yılında Elizabeth ile evlenmişti.

Philip ve Elizabeth’in Galler Prensi Charles, Prenses Anne, York Dükü Andrew ve Wessex Kontu Edward olmak üzere dört çocukları oldu.

Çiftin 8 torunu bulunuyor. Prens William, Prens Harry, Peter Phillips, Zara Phillips, Prenses Beatrice, Prenses Eugenie, Lady Louse Windsor ve Severn Vikontu James çiftin torunları. Torunlarının çocuklarını görme fırsatı da bulan Philip’in, Savannah Phillips, Isla Phillips, Prens George, Mia Tindall, Prenses Charlotte, Prens Louis, Lena Tindall, Archie Mountbatten-Windsor ve August Philip Brooksbank isimli torunlarının çocukları var.

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