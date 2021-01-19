Son dakika… Rusya’dan ikinci aşı müjdesi: EpiVacCorona yüzde 100 etkili

Corona virüsü dünya genelinde hızla can almayı sürdürürken, salgını bitirmek için başlatılan aşılama kampanyalarından iyi haberler gelmeye devam ediyor.

Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Sinovac ve Sinopharm’ın geliştirdiği aşılar pek çok ülkede uygulamaya başlanırken, kendi aşısını üreten ülkelerden Rusya’dan kritik bir açıklama geldi.

Ülkede geliştirilen ve Hindistan’a da üretim izni verilen Sputnik V aşısı halihazırda ülkede toplu aşılamada kullanılıyor. Rusya’da üretilen ikinci aşı olan EpiVacCorona’nın geniş ölçekli klinik denemeleri tamamlandı.

SPUTNİK V’NİN YÜZDE 92



Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor), Vektör Enstitüsü tarafından geliştirilen aşının yüzde 100 etkinlik oranına sahip olduğunu duyurdu. EpiVacCorona’nın geniş çaplı uygulamaları Kasım 2020’de başlamıştı.

Rusya’da aktif olarak kullanılan Gamaleya Enstitüsü’nün geliştirdiği Sputnik V aşısının yüzde 92 etkinlik oranı bulunduğu belirtilmişti.

Ülkede kısa süre içinde iki aşının da yaygın olarak kullanılması bekleniyor.