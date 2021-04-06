Suudi Arabistan’dan Umre için bağışıklık şartı

Corona virüsü dünya genelinde etkisini sürdürmeye devam ederken, salgın pek çok şeyi etkilediği gibi Müslümanlar için Hac ve Umre yapmayı da neredeyse imkansız hale getirdi.

Suudi Arabistan, corona virüsü önlemleri çerçevesinde Hac ve Umre için yalnızca ülke içindeki Müslümanlara izin verileceğini duyurmuştu. Ramazan ayı itibarıyla Umre ibadeti için de belli sınırlamalar getirildi. Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı’nın yayınladığı yeni duyuruya göre, corona virüsüne karşı bağışıklık geliştirmiş kişilerin Umre ibadeti yapabileceği vurgulandı.

AŞI OLACAK YA DA HASTALIĞI GEÇİRECEK



Bakanlık bağışıklık durumunu üç başlıkta detaylandırdı. Buna göre Umre ibadeti yapacak kişinin iki dozu da tamamlayarak tamamen aşılanması, ilk dozun üzerinden 14 gün geçmesi, ya da daha önce corona virüsü geçirerek hastalığı atlatması gerekiyor.

HAC İÇİN DE GEÇERLİ OLABİLİR



Söz konusu kuralın Ramazan itibarıyla başlayacağı belirtilse de, ne kadar süreceği konusunda bir detay verilmedi. Bağışıklık kuralının hac ibadeti için de istenip istenmeyeceği merak ediliyor.

Suudi Arabistan salgının başından bu yana 393 bin corona virüsü vakası görüldüğünü duyurdu. Aynı süreçte 6 bin 700 kişi corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti. 34 milyon nüfusu bulunan ülkede şu ana kadar 5 milyon kişinin aşılandığı belirtiliyor.