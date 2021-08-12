‘Taliban 12 yaşındaki kızları seks kölesi olmaya zorluyor’

Afganistan'da Taliban şiddeti günden güne artarken, silahlı güçlerin, en küçüğü 12 yaşında olan yüzlerce kızı 'seks kölesi' olmaya zorladığı iddia edildi. Taliban'ın ele geçirdiği kentlerde kapı kapı gezerek küçük kızları evliliğe zorladığı öne sürülüyor.

SOZCU.COM.TR

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ABD’nin Afganistan’dan çekilmesinin ardından ülkede ilerleyişini sürdüren Taliban ile ilgili korkunç iddialar ortaya atıldı.

Bugüne kadar 9 vilayeti ele geçiren Taliban güçlerinin, ele geçirdiği bölgelerde kapı kapı gezerek 12 yaşındaki kızlara tecavüz ettiği, onları seks kölesi olmaya zorladığı ve zorla evlendirildikleri iddia edildi. Bölgedeki imamlara da talimat veren Taliban, 12 ila 45 yaşındaki kadınların ‘savaş ganimeti’ olarak görülmesini ve Taliban askerleri arasında paylaştırılmasını iddia etti.

ORDU KOMUTANI GÖREVDEN ALINDI

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre, kapı kapı gezen Taliban askerleri, kızları ailelerin ellerinden zorla alarak seks kölesi yapmaya zorluyor.

Gencecik kızların gördüğü bu acımasız muamele iddialarının ortaya atılmasının ardından, Afganistan Cumhurbaşkanı, ordu komutanını görevden aldı.

Bir kadın gazeteci, adını vermediği kuzey Afganistan’daki bir şehirden kaçtığını ve Taliban’ın onu yakalayıp idam edeceği korkusuyla amcasıyla birlikte saklandığını anlattı. İsmi açıklanmayan 22 yaşındaki kadın, burka giyerek Taliban’ın silahlı adamlarından kaçtığını ve yakındaki bir köye gittiğini, ancak muhbirlerin onun varlığını militanlara söylemesi üzerine tekrar kaçmak zorunda kaldığını söyledi.

TALİBAN SALDIRILARINI SÜRDÜRÜYOR

Şimdi ülkenin kuzeyindeki uzak bir yerde kapana kısılmış, hayatı ve ailesinin güvenliğinden endişe ettiğini söyledi – ‘Hiç eve gidebilecek miyim? Ailemi tekrar görecek miyim? Nereye gideceğim? Nasıl hayatta kalacağım’ sözleriyle yaşadığı endişeyi dile getirdi.

Taliban şimdiye kadar Afganistan’ın 34 eyalet başkentinden dokuzunu ele geçirdi ve ülkenin en büyük şehirlerinin çoğunu hükümet güçlerinin elinden almak için saldırılarını sürdürüyor.

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