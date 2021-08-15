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“Taliban, Raşit Dostum’un villasını ele geçirdi” iddiası

Afganistan'da batılı güçlerin bölgeyi terk etme süreci hız kazanırken, sosyal medyada paylaşılan görüntüler gündem oldu... Görüntülerde Taliban'ın, Türkiye ile yakın bağlantısı da bulunan Raşit Dostum'un evini ele geçirdiği görülüyor.

SOZCU.COM.TR
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“Taliban, Raşit Dostum’un villasını ele geçirdi” iddiası

11 Eylül saldırılarının ardından bölgeye gelen ABD önderliğindeki batılı güçlerin ülkeden ayrılmaya başlamasıyla birlikte Taliban’ın etkisini artırdığı Afganistan’dan yeni görüntüler geldi.

Sosyal medyada paylaşılan ve izlenme rekoru kıran görüntülerde Taliban güçlerinin ABD ve Türkiye ile yakın temasta olan General Raşit Dostum’un villasını ele geçirdiği görülüyor. Görüntülerdeki evin Dostum’un lüks villası olduğu öne sürülürken Taliban mensuplarının ülkenin kuzeyinde bulunan Dostum’un lüks villasını talan etmesi dikkat çekti.

Afganistan eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mareşal Raşid Dostum, en son bu yıl Türkiye’ye gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dostum’u Vahdettin Köşkü’nde kabul etmişti.

Görüntülerde altın varaklı koltuklara oturan Taliban mensupları, kanepelerde yayılarak konuşuyor. Bazı Taliban mensuplarının ise altın işlemeli çaydanlık ve diğer eşyaları incelediği de görülüyor.

İngiliz Daily Mail gazetesi, Dostum’un Taliban’ın lüks villaya giriş yapmadan önce kaçmış olabileceğini yazdı.

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