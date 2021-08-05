Tarihi değiştiren araştırma

ABD'de yapılan yeni bir araştırma UNESCO Dünya Tarihi Mirasları listesinde yer alan Machu Picchu'nun bilinenden daha eski bir tarihte kurulduğunu ortaya koydu.

SOZCU.COM.TR

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ABD’nin önde gelen eğitim kurumlarından Yale Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir araştırma, Peru’da yer alan Macha Picchu antik kentiyle ilgili şaşırtıcı gerçeği ortaya çıkardı. Yıllarca süren incelemeler sonucu, UNESCO Dünya Mirasları Listesi’nde yer alan Machu Picchu’nun düşünülenden çok daha önce yani, MS 1420-1430 yılları arasında inşa edildiği ortaya konuldu.

Yale Üniversitesi’nde görevli Antropoloji Profesörü Richard Burger ve ekibi, Machu Picchu’yu inşa eden imparator Pachacuti’nin belirlenen tarihlerden daha önce tahta çıktığını, fetihlerini daha erken gerçekleştirdiğini kanıtlamak için harekete geçti. Daha önce 1450’den önce inşa edildiği düşünülen Machu Picchu’nun bu tarihten çok daha önce, MS 1420-1430 yılları arasında inşa edildiği belirlendi.

İlk bilimsel çalışma

Antropoloji profesörü Richard Burger liderliğindeki bir araştırma ekibi, Machu Picchu’yu inşa eden imparator Pachacuti’nin iktidara beklenenden daha erken çıktığını ortaya çıkarmak için yeni bir bilimsel yöntem kullandı. Hızlandırıcı kütle spektrometrisi (Accelerator mass spectrometry-AMS ) adı verilen bu yöntemle birlikte 26 kişiye yeniden otopsi yapıldı. Konuya ilişkin açıklama yapan Burger, “Araştırmamız, Machu Picchu’nun kuruluşu ve işgalinin uzunluğu hakkında bir tahmin sağlayan ve bilimsel kanıtlara dayanan ilk çalışmadır” dedi. Burger, önceki tarihi kayıtların İspanyol kaşifler tarafından tutulduğunu ve güvenilir olmadığını söyledi.

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