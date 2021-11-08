Tartışma yaratan liste: Biden’ın Demokrasi Zirvesi’nde Türkiye yok

ABD Başkanı Joe Biden, gelecek ay 100'den fazla ülkeyi bir araya getirerek dünya genelinde özgürlük ve hakları yeniden oluşturmaya yönelik bir zirve düzenliyor. Fakat Biden'ın davet ettiği ülkeler arasında Türkiye'nin yer almaması uluslararası kamuoyunda kafaları karıştırdı.

Sozcu.com.tr

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Bu yılın başında göreve başladığı dönemlerde gündeme getirdiği Demokrasi Zirvesi bu hafta başlıyor… Video konferans üzerinden yapılacak ve 9-10 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek etkinliğin katılımcı ve davetli listeleri de ortaya çıktı.

Alman medya kuruluşu Axel Springer’in bir süre önce satın aldığı ABD’nin önde gelen medya kuruluşlarından Politico ve İngiliz haber ajansı Reuters’ın ele geçirdiği davetli listesinde olan ve olmayan ülkeler büyük yankı uyandırdı.

Biden’ın 100’den fazla ülkeyi davet ettiği ve amacının demokratik gerileme ve temel hak ve özgürlüklerin azalmasıyla mücadele etmeyi amaçladığı etkinlikte Filipinler ve Polonya gibi son dönemde ifade özgürlüğünün azaldığı ülkeler yer alırken ABD’nin sık sık “NATO müttefikimiz” dediği Türkiye yer almadı.

“NATO MÜTTEFİKİ TÜRKİYE LİSTEDE YER ALMADI”

Biden yönetimi gelecek ay yapılacak etkinliğin sadece bir başlangıç olacağını ve daha sonra düzenlenmesi planlanan etkinliklere katılmak için ülkelerin belli reformlar yapması gerekeceğini açıkladı.

Listede Fransa, İsveç, Yunanistan, Kıbrıs Rum Kesimi, Güney Kore, Ermenistan gibi ülkeler yer alırken, Tayland ve Vietnam gibi ABD müttefiklerinin yer almaması dikkat çekti.

Reuters haber ajansı ise konuyla ilgili olarak, “Orta Doğu’dan temsil çok cılız kaldı, İsrail ve Irak’la birlikte birkaç ülke davet edildi. ABD’nin önemli ortaklarından Mısır ve NATO müttefiki Türkiye listede yer almadı” yorumunu yaptı.

Özellikle geçmişte “İnsan hakları umrumda değil” açıklamasıyla gündem olan Filipinler lideri Rodrigo Duterte’nin davet alması dikkat çekti. Filipinler Dışişleri Bakanlığı’ndan bir yetkili Duterte’nin davet aldığını doğrularken katılımı için Washington’dan herhangi bir önkoşul olmadığını da aktardı.

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