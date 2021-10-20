Thomas Markle, torunları için dava açabileceğini söyledi

Torunu Archie ve bebek Lilibet ile henüz tanışmamış olan dede Markle, Sussex Düşesi'nin hareketlerinin çocukça olduğunu belirtirken Kaliforniya'dan birkaç avukatın kendisine yasal işlem başlatması halinde kazanabileceğini söylediğini açıkladı.

Sozcu.com.tr

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Meghan Markle, babası Thomas Markle ile uzun bir süredir sorun yaşıyor. Son olarak torunlarını görmediği için kraliyetten ayrılan çifte dava açabileceğini belirten baba Markle, bu tip sert önlemlerden önce bekleyeceği konusunda ısrar etti.

77 yaşındaki Thomas Markle, katıldığı bir sabah programında şunları söyledi: “Torunlarımı görmeyi çok isterim. Kaliforniya’daki insanlar torunlarımı görmek için dava açabileceğimi önerdiler. Ama bunu yaparsam, Meghan ve Harry’nin yaptığının aynısını yapıyor olacağımı düşünüyorum. Torunlarımı bu duruma dahil etmek istemiyorum ve onları gördüğümde düşmanca ebeveynler istemiyorum. O yüzden bekleyeceğim.”

Sık sık basına konu hakkında konuşan Thomas Markle’a rağmen ünlü çiftten şimdiye kadar hiçbir açıklama gelmedi.

PRENS HARRY’İ SUÇLADI

Meghan Markle’ın babası katıldığı son programda “Eninde sonunda benimle konuşmaya başlayacak. Bu çok çocukça ve biraz aptalca. Biz bir aileyiz. Çocuklar aileleri olduğunu bilmeden büyüyecekler” dedi.

Baba Markle, kızı ile ilişkisinin bozulmasından da Prens Harry’i sorumlu tuttu ve Meghan’ın prense bağlanmasından sonra işlerin ters gittiğini söyledi. Ayrıca Kraliçeyi, orduyu ve İngiliz halkını terk ettiği için Prens Harry’i de eleştirdi: “Bence Harry Kraliçeyi, büyükannesini, kraliyet ailesini, İngiliz halkını ve orduyu terk etti. Hepsini terk etti. Şimdi tek yaptığı mahallede bisiklet sürmek… Onun için de fazla bir hayat var mı bilmiyorum. Mantıklı değil.”

Meghan Markle’ı eleştiren tek aile üyesi babası değil, Markle’ın kız kardeşi de sert eleştiriler de bulunmuştu. Kız kardeşi Samantha, düşesi “kraliyet olmaya uygun olmayan bir sosyal tırmanıcı” olarak nitelemişti.

Thomas Markle daha önceki açıklamalarında ise Meghan Markle ile yaşadığı mesafenin düşesin üvey kardeşleriyle anlaşamamasından kaynaklandığını söylemişti: “Kardeşine çok fazla ilgi gösterdiğimi düşündü. Onlarla konuşmayı bırakmamı istedi ve ben yapamadım.”

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