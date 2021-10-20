Trump’ın baş danışmanından şok iddia: Türk Lirası’nda değer kaybına neden oldu

ABD'de yayımlanan Rolling Stones dergisi, Donald Trump'ın eski baş stratejisti Steve Bannon'ın inanılmaz iddialarını gündeme taşıdı. Bannon'ın Jeffrey Epstein'ı casus olarak gördüğü ve Türk lirasının değer kaybından onu sorumlu tuttuğu öne sürüldü.

Sozcu.com.tr

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ABD’nin en popüler dergilerinden Rolling Stone, Donald Trump’ın eski baş stratejisti Steve Bannon’ın Jeffrey Epstein ile arkadaş olmaya çalıştığını çünkü cinsel istismardan hüküm giyen Epstein’ın casus olduğuna inandığını öne sürdü.

Rolling Stones’a konuşan ve ismi açıklanmayan iki Cumhuriyetçi isim, Bannon’un “Epstein’ın Amerika Birleşik Devletleri ve yurtdışındaki istihbarat servisleri için var olan rolüyle ilgilendiğini” iddia etti.

Kaynaklardan biri, bir keresinde Bannon’u Epstein’ın Manhattan’daki malikanesine girerken gördüğünü ve 2018 yılında hazırlanan bir raporu sorduğunu söyledi. Bannon, Epstein’ı ziyaret ettiğini itiraf ederken, Epstein’ın Türk lirasının değer kaybıyla bağlantılı olduğunu öne sürdü.

EPSTEIN’IN CIA İÇİN ÇALIŞTIĞINA İNANIYORDU

İsmi açıklanmayan kaynak, “Bannon, Epstein’ın CIA ile çalıştığını her zaman ima etti, ki bu tamamen saçmalık” ifadelerinde bulundu.

Bannon, Trump’ın görev süresinin ilk yedi ayında ABD Başkanı Donald Trump’ın yönetiminde Beyaz Saray’ın baş stratejisti olarak görev yapmıştı.

Epstein, 2008’de seks suçlusu mahkumiyetinden sonra hapsedildi, ancak hapiste yalnızca 13 ay yattıktan sonra salıverildi. 2019’da cinsel istismar, fuhuş ve federal suçlamalarla tekrar tutuklandı ve hapishane hücresinde yargılanmayı beklerken intihar ederek öldü.

İSTİHBARAT DÜNYASIYLA BAĞLANTILI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORDU

Muhafazakar haber kuruluşu Breitbart’ta Bannon ile birlikte çalışan sağcı bir aktivist olan Charles Johnson, Rolling Stone’a Bannon’un Epstein’ı istihbarat dünyasıyla bağlantılı olarak gördüğünü söyledi.

İkili arasındaki bir görüşme hakkında konuşan Johnson “Bannon her zaman çeşitli istihbarat ağlarından bilgi almak için Epstein’ı sıkıştırmaya çalışıyordu. Epstein’ı bir rakip bazen de bir ortak olarak gördü. Ama hep Epstein’ın sahip olduğu şeyi istedi.” dedi.

Business Insider konuyla ilgili Bannon’un avukatına ulaşmaya çalıştıklarını ancak yorum talebine yanıt alamadıklarını ifade etti.

Bir süredir, Epstein’ın yabancı istihbarat teşkilatlarıyla bağlantıları olduğu ve hakkında taviz veren bilgiler edindiği güçlü kişilerle ilgili sırları paylaşmış olabileceği iddia ediliyordu.

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