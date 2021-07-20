‘Gemi batmak üzere’ demişti! Görevden alındı

Tunus, Covid-19 salgını nedeni ile zor günler geçiriyor. Tunus Başbakanı Hişam El-Meşişi’nin Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Sağlık Bakanı Faouzi Mehdi'nin görevden alındığı duyuruldu.

Mehdi'nin neden görev alındığına ilişkin açıklama yapılmazken, Mehdi'nin salgınla mücadeledeki başarısızlığı ve aşılamadaki yavaşlık nedeni ile görevden alındığı iddia edildi. Açıklamada, Sosyal İşler Bakanı Mohamed Trabelsi’nin Sağlık Bakanı görevine vekaleten yapacağı aktarıldı.

Faouzi Mehdi döneminde Tunus Sağlık Bakanlığı tarafından “Ne yazık ki ülkede sağlık sistemi çökmüştür. Gemi batmak üzere” açıklaması yapılmış ve ülkede geniş yankı uyandırmıştı.