Tunus’ta ordu corona salgını yönetimini devralacak

Tunus, corona virüsü (Covid-19) salgını ile mücadelede zor günler yaşıyor. Yoğun bakım servislerinin dolduğu ve doktorların vaka ve can kayıplarındaki artışla başa çıkmakta zorlandığı Tunus’ta, Devlet Başkanı Kais Saied’den, salgın yönetimini ordunun devralacağı açıklaması geldi.

Saied yaptığı açıklamada, Tunus Ordusu Sağlık Departmanı’nın ülkenin Covid-19 salgını yönetimini devralacağını kaydetti.

Öte yandan Tunus Başbakanı Hişam El-Meşişi’nin Ofisi tarafından dün yapılan açıklamada, Sağlık Bakanı Faouzi Mehdi'nin görevden alındığı duyurulmuş, “Sağlık Bakanlığının başında olağanüstü bir işlev bozukluğu var” ifadeleri kullanılmıştı.

Ayrıca açıklamada, Tunus Sosyal İşler Bakanı Mohamed Trabelsi’nin Sağlık Bakanı görevini vekaleten yapacağı aktarılmıştı.