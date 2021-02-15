Türk İHA’larına karşı Yunanistan’dan kiralık HERON talebi

Yunan medyası, Yunanistan’ın İsrail ile yapacağı 1.68 milyar dolarlık 20 yıl süreli savunma anlaşmasının detaylarını yazdı. Türk İHA ve SİHA’larının sahadaki üstün başarısını gören Yunan ordusunun İsrail’den iki adet kiralık UAV HERON İnsansız Hava Aracı istediği belirtildi.

Yunan basının haberine göre, iki ülke arasında yapılan savunma işbirliği anlaşması kapsamında, Atina yönetiminin hedefinin kısa vadede, Hava Kuvvetleri envanterine İsrail yapımı İnsansız Hava Araçları UAV HERON’ları katmak olduğunu aktardı.

Yunan basını Atina yönetiminin Azerbaycan ve Suriye’de büyük başarılara imza atan Türk İHA ve SİHA’lara karşı UAV HERON insansız hava araçlarını envanterine katmak istediğini yazdı.

İHA’LAR 3 YILLIĞINA KİRALANACAK

Yunanistan’ın İsrail ile imzaladığı savunma anlaşması çerçevesinde, 3 ay sonra İnsansız Hava Araçları UAV HERON’ların, Eğriboz (Evia) Yarımadasının doğusundaki İskiri (Skyros) Adası’ndaki 135’inci Hava Üssü’ne geleceğini yazan Yunan medyası, HERON eğitimi için Yunan personelin Tel Aviv’de eğitime başlayacağını aktardı.

İsrail ile Yunanistan arasında yapılan savunma anlaşması çerçevesinde, 2 adet UAV HERON tipi İHA’nın satın alınma opsiyonuyla toplamda 39 milyon euroya (yaklaşık 329 milyon TL), üç yıllığına leasing yöntemi ile kiralanacağı öğrenildi.

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