Türkiye yeniden kırmızı listede

İngiltere, Türkiye'den ülkelerine yapılan seyahatlerde zorunlu karantina kurallarının sürdüğünü açıkladı. Buna göre, Türk vatandaşları ülkeye geldikten sonra 10 gün karantinada tutulacak.

SOZCU.COM.TR

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İngiltere, yurtdışından gelenlere yönelik hayata soktuğu karantina uygulamasına yeni ülkeler ekledi.

Buna göre Türkiye yine İngiltere’nin 10 gün otel karantinası uygulanan kırmızı liste ülkeleri arasındaki yerini korudu.

12 Mayıs’tan bu yana kırmızı listede olan Türkiye, üç haftada bir yapılan güncellemelerde bu listede kalmaya devam etti.