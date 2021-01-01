Türklerin altın merakı Almanları zengin ediyor: Böreğin altında çaydanlığın içinde saklıyorlar

Türkler, akla gelebilecek her türlü yolla, düğün takılarını Almanya'ya sokmaya çalışırken, gümrük memurları da uzmanlaştı. Adeta, insanların gözüne bakıp kimde altın var, kimde yok anlıyorlar.

Hemen her aramada altınlar bulunuyor ve ağır cezalar kesiliyor. İşte, gümrüklerde altın maceralarından birkaç örnek…

‘BOŞUNA UĞRAŞIYORSUNUZ’



Düsseldorf Havalimanı’nda, ev yapımı böreklerin içine yerleştirilen altınlar bulundu. Bir kişi, “Uçakta uyuyorum” diyerek taşıdığı yastıkların içinde onlarca bilezikle yakalandı.

Çaydanlık içinde, yiyeceklerin arasında, sırt çantalarında, bavullarda, el çantalarında, kadınların bileklerinde, boyunlarında, erkeklerin mahrem yerlerinde altınlar bulunuyor ve Alman gümrüğü, “Boşuna uğraşıyorsunuz. Röntgende ya da x-ray'den geçerken hepsi görünüyor” diyor.

HAYATIN AKIŞINA UYMALI



Geçtiğimiz hafta Stuttgart'ta, bir Türk kadının 8 bilezik, küpe ve diğer altınlarına el konuldu. 2 bin 100 euro vergi kesildi, altınlar geri verildi ama kadına ‘gümrüklü malı beyan etmeme’ nedeniyle ayrıca ceza da uygulandı. Hayatın olağan akışına aykırı bir durum ve altının kaynağı konusunda sorun varsa, altınları bazen almak da mümkün olmuyor.

Geçtiğimiz yıl sadece Köln/Bonn Havalimanı’nda 8.3 milyon euro'luk altın yakalandı. Buna diğer havalimanlarını da eklerseniz, rakam inanılmaz boyutlara çıkıyor. Türklerin altın merakı, Almanların ceza kesme ısrarı bitmeyeceğine göre ne yapmalıyız?

BUNLARI YAPIN CEZA ALMAYIN

İşte Türkiye'den altın getirmek isteyenlerin uygulaması gereken yöntem:

1) Almanya dışından alınan altın, mücevher veya halılar Almanya'ya ithal ediliyorsa, bunların gümrükten yasal kurallar içinde çekilmesi gerekiyor. Yani bildirmek ve belgelerini sunmak gerekiyor.

2) Bedelsiz ithalatta limit 430 euro. Bu limitin altındaki değerli mallara gümrük, ithalat vergisi yok. Miktar aşılırsa yüzde 19 oranında ithalat vergisi ödeniyor. 700 euro'ya kadar olan mallar için daha düşük bir oran belirlenebiliyor.

3) Türkiye'den altın, mücevher veya benzeri değerli takılarda 1200 euro'luk başka bir sınır var. 1200 euro'nun altında olanlar için fatura ya da kuyumcu belgesi yeterli. Ancak getirilen takı 1200 euro'yu aşıyorsa, Türk gümrüğünden bununla ilgili bir yazı gerekiyor. Bu yazı olduğunda, Almanya'da ek bir vergi ya da ceza ödenmiyor.

4) Türk gümrüğünden bu belge olmayınca, Alman gümrük memurları ortalama bir değer biçiyor ve bu değer üzerinden yüzde 2.5 gümrük vergisi kesiyor. Ayrıca, usule uygun bildirim yapılmaması nedeniyle ceza da yazılıyor.

5) Yanınızda başka aile bireylerinin olması bir anlam ifade etmiyor. Bu tür takılar, değer olarak bir bütün sayılıyor ve para gibi kişi sayısına bölünmüyor.