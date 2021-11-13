Uzay yolcusu uçak kazasında yaşamını yitirdi

Jeff Bezos'un şirketi Blue Origin ile geçen ay uzaya uçan iş insanı Glen de Vries uçak kazasında öldü.

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CBS’in haberine göre, kaza, New Jersey eyaletinin Sussex yerleşim biriminde Perşembe günü meydana geldi.

New Jersey Eyalet Polisi, 49 yaşındaki Glen de Vries’in kullandığı küçük uçağın yerel saatle 15:00’de düştüğünü açıkladı. Kazada, De Vries ile yanında bulunan 54 yaşındaki Thomas P. Fischer de yaşamını yitirdi. Eyalet polisi, Amerikan havacılık otoritesi FAA’nın kazayla ilgili soruşturmaya başladığını belirtti.

Boş zamanlarında pilotluk yapan De Vries’ın mesleği moleküler biyolog. De Vires, Dünyanın en çok kullanılan klinik araştırma platformu Medidata Solutions’ın kurucu ortaklarından biriydi. Şirketin yazılımı, yedi milyondan fazla hastayı içeren 25.000’den fazla klinik deneyi yönetti. 1999 yılında, Dassault Systèmes tarafından satın alınan Medidata için ödenen rakam 5,8 milyar dolar idi.

Dassault Systèmes sözcüsü, yaptığı açıklamada, üzüntülerini dile getirerek, ”Glen, bitmek bilmeyen enerjisi, empatisi ve öncü ruhu ile onu tanıyan herkeste iz bıraktı. Glen’i gerçekten özleyeceğiz ve onun hayallerini yaşatacağız. Onun yaşam bilimleri ve sağlık alanındaki çalışmalarını daha ileriye götüreceğiz” dedi.

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