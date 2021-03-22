Villadan sonra maske skandalı: Alman siyaseti bu adamı tartışıyor

FFP-2 tipi 500 bin maskenin, Funke'nin lobici olarak görev yaptığı Burda GmbH'dan alındığı ortaya çıktı. Bunun için Burda GmbH'ya 909 bin Euro ödendiği, ödemeyi de Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı belirtiliyor.

KENDİ BANKASINDAN KREDİ

Daha önce de üç CDU'lu vekil, maske skandalı yüzünden istifa etmişti. Daha önce yönetiminde olduğu bankının kredisiyle villa alan Bakan Spahn, şimdi de eşi Funke'nin şirketi yüzünden zorda.

Burda GmbH, satış sürecine Funke'nin dahil edilmediğini ve haberinin bile olmadığını açıkladı. Ancak, bu ilişkiler Spahn'ın, Merkel sonrası hayal ettiği başbakanlık umutlarını da iyice bitirdi.

