Yunanistan Türkler’e karayolu geçişini kapattı

Avrupa'daki Türkler izin ve Türkiye yolculuğu heyecanını yaşarken, Yunanistan'dan kötü haber geldi. Yunanistan, karayoluyla Türkiye'ye gidecek veya Türkiye'den dönecek yolcular için “Yunanistan güzergahı ve giriş- çıkış kapılarının kapatıldığını ve kapalı tutulmaya devam edileceğini” açıkladı.

TÜRK PASAPORTLU HİÇ GEÇEMEYECEK

21 Haziran‘dan itibaren de bu durum güncellendi. Alman vatandaşı olan Türk kökenliler, transit olarak Avrupa'dan Türkiye'ye girebilecek ama aynı şekilde Yunanistan kapılarından geriye dönemeyecek. Türk pasaportu ve AB üyesi ülkelerde oturma izni olanlar, hem Türkiye'ye Yunanistan üzerinden gidemeyecek, hem de Türkiye'den Yunanistan üzerinden dönemeyecek.

‘BULGARİSTAN'DAN GİTSİNLER’



Yunanistan'ın Edirne'deki başkonsolosluğu sorularımıza, “Evet durum böyle. Yunanistan gümrük kapılarından geçemeyecekler. Alman vatandaşı Almanya'dan Türkiye'ye sadece gidebilir ama bir daha Yunan kapısından dönemez. Bulgaristan kapılarını veya Makedonya'yı kullansınlar. Bizde durum böyle. Halen de devam ediyor. Türkiye'den dönüşte hiç biri geçemez” cevabını verdi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ın, üç hafta önceki görüşmede covid-19 önlemlerinin gidiş- gelişlerde yumuşatıldığı yönünde anlaştıkları belirtilmişti. Bu anlaşmanın Yunanistan tarafından hayata geçirilmediği anlaşılıyor.

İŞTE RESMİ AÇIKLAMALARI

Yunanistan'ın Edirne Başkonsolosluğu'nun sayfasında bir açıklama var. Bu açıklamanın 21 Haziran'a kadar geçerli olduğu belirtiliyor ama bugün (22 Haziran Salı) görüştüğümüz yetkililer, “Kapıların kapalı tutulması durumu aynen devam ediyor“ dedi.

Açıklamada, „AB üyesi ülke ve Schengen Anlaşması ülkeleri dışındaki ülke vatandaşları ile eşleri- çocukları için giriş yasağı, havayolu bağlantısı hariç devam etmektedir. Yunanistan'da oturma izni olanlar, mavi kart sahipleri istisnai olarak ülkeye girebilir.

Kipi sınır kapısından ve ile hava yolu ile bağlantısı ile Yunanistan’a giriş izni yalnızca aşağıdaki kategoriler için (PCR testi ve aşı kanıtlaması şartıyla) izin verilir:

a) Yunan vatandaşları, eşleri veya birlikte yaşama sözleşmesi yaptıkları kişiler ile reşit olmayan çocukları ile, Yunanistan oturma izni sahipleri ve ikametgâhları

Yunanistan’da olan kişiler.

b) Yük taşıyan tır şoförleri

c) İkametlerine bağlı olarak ait oldukları yetkili Konsolosluk Makamının ilgili izni ile kesinlikle aciliyeti olan mesleki seyahat ve sağlik sebebleri için üçüncü ülke vatandaşları..“