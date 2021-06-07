Yunanistan’dan Türkiye kararı: ‘Güvenli ülke’ ilan ettiler

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı ile Göç ve Sığınma Bakanlığı'nın ortak bakanlık kararnamesi çerçevesinde Türkiye üzerinden Yunanistan'a gelen söz konusu 5 ülke vatandaşlarına sığınma verilmeyeceği açıklandı.

Konu ile ilgili Yunanistan medyasına açıklamada bulunan Yunanistan Göç ve Sığınma Bakanı Notis Mitarakis, Türkiye'nin ‘güvenli ülke' olarak tanınmasının bölgedeki mülteci akımını zayıflatacağını belirterek “Bunun aynı zamanda insan tacirlerinin de işini bozacağını biliyoruz, Suriye, Afganistan, Bangladeş, Pakistan ve Somali'den ülkemize gelecek göçmenlere sığınma hakkı vermeyeceğiz” diye konuştu.

KARAR GÖÇ AKIŞLARINI DURDURMAK VE ULUSLARARASI KAÇAKÇILIĞI ÖNLEMEK İÇİN ALINDI

Mitarakis açıklamasının devamında ise “Türkiye’nin güvenli bir üçüncü ülke olarak belirlenmesi, yasa dışı göç akışları ve kaçakçılık ağlarının suç faaliyetleriyle mücadelede önemli bir adımdır. Dışişleri Bakanlığı ile Göç ve İltica Bakanlığı arasındaki iş birliğinin bir ürünü olan Ortak Bakanlar Kararı, uluslararası hukuka tamamen uygundur ve bu karar Yunanistan’ı Suriye, Afganistan, Pakistan gibi ülkelerden gelen taleplere karşı koruyacaktır” diye konuştu.

Yunanistan'ın Türkiye'yi ‘güvenli ülke’ ilan etmesinin göç akınını durdurmaya yönelik alınan bir karar olduğu belirtildi.

YUNANİSTAN'DA BULUNAN GÖÇMENLERİN YÜZDE 90'INI İLGİLENDİRİYOR

Alınan kararın Türkiye üzerinden Yunanistan'a gelen göçmenlerin yüzde 90'ını yakından ilgilendirdiği ve sığınma hakkında bulunan bu göçmenlerin isteklerinin kabul edilmeyeceği belirtildi.