Yunanistan’dan Türkiye’ye AB uyarısı

Son dönemde Doğu Akdeniz ve Ege'de karşı karşıya gelen Türkiye ve Yunanistan ilişkilerinde tansiyon yükselirken, Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye'nin AB üyeliğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

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Son dönemde Doğu Akdeniz ve Ege’de yaşanan gerginlik nedeniyle Türkiye ve Yunanistan ilişkileri sıkıntılı bir dönemden geçerken, karşılıklı açıklamalar tansiyonu da yükseltiyor.

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, bugün yaptığı açıklamada, “Türkiye, Avrupa Birliği ile ikili bağlarını ve ilişkilerini normalleştirmek istiyorsa, Yunanistan’a karşı ‘savaş sebeplerini’ de dahil olmak üzere Ege ve Doğu Akdeniz’deki ‘provokasyonlar’ına son vermesi gerektiğini söyledi.

Bulgar mevkidaşı Kiril Petkov ile Sofya’da düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Miçotakis, Yunanistan’ın Türkiye ile 27 üyeli blok arasındaki ilişkilerde ilerleme görmek istediğini de vurguladı. Bu durumun onların da yararına olduğunu ifade etti.

Göç baskısı sonucu iki Balkan ülkesinin karşılaştığı zorluklar hakkında sorulan soruları da yanıtlayan Miçotakis, Yunanistan ve Bulgaristan’ın sınırlarının Avrupa sınırı olduğunu vurguladı. Yunan Başbakan, “Her iki ülke de insan hakları da dahil olmak üzere sınırlarını etkili bir şekilde koruyor” dedi.

Yunanistan, artan göç baskılarıyla başa çıkmak ve caydırıcı etkiyi artırmak için Türkiye sınırında önlemlerini sıkılaştırmaya başladı. Yunanistan Sivil Koruma Bakanı Takis Theodorikakos, yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeydoğusundaki Türkiye ile sınır çitini 26 km genişleteceklerini söyledi.

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