1 yıllık emek 1 dakikayla kayboldu

Türkiye’de 2 milyon 600 bin öğrenci ve aileleri büyük heyecan yaşıyor. ÖSYM tarafından düzenlenen YKS’nin birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Sınavı, bugün başladı. Çok tartışılan eğitim sisteminin en kritik dönüm noktalarından Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başladı. Ancak bazı öğrenciler yıllardır büyük emek ve fedakarlıklarla hazırlandıkları sınava katılamadı. Kimi kimliğini unuttu, kimi saniyelerle geç kaldı. İşte sınava giremeyen ve büyük hayal kırıklığı yaşayan gençlerden bazılarının hikayeleri:

ANTALYA

ASMA KİLİT AÇILMADI

75’inci Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi’nde dakikalarla geç kalan iki aday için vatandaşlar uzun süre dil döktü. Tüm ikna çabalarına rağmen zincirlenen ve asma kilitle kilitlenen demir kapı açılmadı.



KONYA

“AÇ AÇ TEZAHÜRATIYLA BAŞARDILAR”

Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesinde sınava saniyelerle geç kalan aday, içeri alınmadı. Velilerin ‘aç, aç’ diye tezahürat yapmasıyla görevliler, kapıyı açıp, genci fakülteye aldı.

ELAZIĞ

“HOCAM YA BİR DAKİKA”

Bingöl’de meydana gelen Elazığ’da etkilendiği deprem stresiyle öğrenciler sınava girdi. Bir aday, bir dakika sınava geç kalınca bir yılı gitti. Elazığ Anadolu Lisesinde, kapıların kapanmasıyla bir dakika geç kalan bir aday, sınava alınmadı. Aday, kapıda görevliye sadece ‘Hocam ya bir dakika' diyebildi. İçeri alınmayan aday çok fazla ısrar etmeden okuldan hızla uzaklaştı.

AMASYA

POLİSİN ÇABASI DA YETMEDİ

Busenur Eser, memleketi Gümüşhacıköy ilçesinden kent merkezine geldi. Vatandaşlık kimlik kartını kaybettiği için sabah internetten nüfus kayıt örneği çıkartıp sınav giriş belgesiyle birlikte sınavın yapıldığı Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi'ne gelen 19 yaşındaki genç kız evraklarının eksik olduğu için salona alınmadı. Sınav giriş süresine yaklaşık 10 dakika kala durumun polise bildirilmesi üzerine motosikletli polisle birlikte kentin girişindeki Amasya Nüfus Müdürlüğü'ne giden genç kız bu seferde yanında fotoğraf bulundurmayınca yeni kimlik kartına kavuşamadı. Motosikletli polisle birlikte tekrar sınav binasına gelen ve çabaları için polislere teşekkür eden Eser'i annesi teselli etti.

UŞAK

“UMURUMDA DEĞİL”

Uşak'ta TYT'ye toplamda 10 bin 558 öğrenci katılırken, sınava dakikalar kala Uşak Üniversitesi Bir Eylül Kampüsü'de sınava girecek olan öğrenciler, koşarak sınava yetişmeye çalıştı. Sınava geç kalan ve sınavın umurunda olmadığını dile getiren Selçuk Kuli, “1 saniyeyle içeriye giremiyorum” şeklinde konuştu.





BURSA

POLİS SEFERBER OLDU

Bursa'nın İnegöl ilçesinde öğrenciler sınav heyecanı yaşadı. YKS sınavı için Kemalpaşa Mahallesi’ndeki İmam Hatip Lisesine gelen Ezgi Havadar, içerideki sınav görevlilerin uyarısı üzerine yanlış sınav merkezine geldiğini anladı. Okuldan çıkan öğrenci, polis ekiplerinden yardım istedi. Polis ekipleri zamanla yarıştı. Polis otosuna alınan Havadar, hızla 7 kilometre ilerdeki Osmangazi İmam Hatip Ortaokuluna götürüldü. Saat 09.55’te sınav yerine getirilen öğrenci sağ salim sınava katıldı. Polis ekiplerinin seferberliği taktir topladı.



ERZİNCAN

“4 DAKİKADAN NE OLACAK”

Erzincan'da sınava 4 dakika geç kalan bir öğrenci ise içeri alınmadı. Öğrenci okuldan geri dönerken beraberindeki babası ise duruma tepki gösterdi. “4 dakikadan ne olacak” diyen öğrenci velisi, eğitim sistemini suçlayarak okuldan ayrıldı.



BAYBURT

EHLİYETLE GELDİ SINAVA ALINMADI

Bayburt'ta sınav heyecanıyla kimlik kartı yerine ehliyetini yanına alarak gireceği okula gelen bir öğrenci içeri alınmadı. Sınava katılmayan öğrenci, “Çok üzgünüm. Heyecandan kimlik kartımın yerine ehliyeti almışım. Görevliler kabul etmedi. Sınava giremedim. 1 yıl boyunca çalışmam heba oldu” dedi.

GAZİANTEP

YALIN AYAK KOŞTU

Gaziantepte kapıların kapanmasından sonra gelen bir öğrenci, görevlilerden yardım istedi, sonuç alamayınca da geri döndü. Hacı Sani Konukoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde sınava giren kız öğrenci, elinde topuklu ayakkabısı, yalın ayak koşarak girişlerin kapanmasına saniyeler kala salona girdi.

İSTANBUL

FİZYOTERAPİST OLMAK İÇİN 54 YAŞINDA SINAVA GİRDİ

Kadıköy’de fizyoterapist olmak için 54 yaşında sınava giren, Fatma Çevik büyük takdir topladı. Okula erkenden gelen ve bir hayli heyecanlı olduğu görülen Fatma Çevik’i, önümüzdeki yıl sınava girecek olan oğlu uğurladı. Fatma Çevik, “Zamanında giremedim, şimdi giriyorum. Çok heyecanlıyım. Hayatımda ilk kez üniversite sınavına gireceğim. Daha önce başka sınavlara girdim ama üniversite sınavına girmemiştim. Oğlum da çok mutlu oldu. Beni buraya bıraktı, çok sevindi. Başarılar diledi, gitti. Ben masözüm, fizyoterapist olmak istiyorum” şeklinde konuştu.

