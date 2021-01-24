ATA AÖF final sınavı sonuçları açıklandı

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencilerinin geçtiğimiz hafta girdikleri ATA AÖF sınavının sonuçları için heyecanlı bekleyişi sona erdi. Öğrenciler final sınavı sonuçlarına obs.atauni.edu.tr adresinden ulaşabiliyor.

ATA AÖF FİNAL SINAVI SONUÇLARI

ATA AÖF FİNAL SINAVI SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

Final Sınavı sonuçlarına obs.atauni.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Sınav sonuçlarına itirazda bulunmak isteyen öğrenciler Öğrenim Yönetim Sistemi'nde (LMS) yer alan “Sonuç İtirazı” butonunu tıklayarak gerekli bilgileri doldurduktan sonra itirazlarını 25 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 09:00’dan 27 Ocak 2021 Çarşamba günü saat 23:59’a kadar iletebilirler. Bu tarihten sonra yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Gönderilen itirazlar değerlendirilip geri bildirimler sistem üzerinden yapılacaktır.