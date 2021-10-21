CHP’li vekil: Bursa’da bir okulda üç okul eğitim veriyor

CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Meclis Genel Kurulu'nda, Bursa'da bir okulda tam üç okulun eğitim verdiğini iddia etti. Milli Eğitim Bakanı'na seslenen Kayışoğlu, "Okul hangi ara temizlenecek, hijyen sağlanacak, hangi hizmetliyle bu işler yapılacak?" diye sordu.

Halil ATAŞ

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CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Bursa’da yaşanan eğitim krizini TBMM Genel Kurulu’na taşıdı.

“BİR OKULDA TAM ÜÇ OKUL EĞİTİM VERİYOR”

Kayışoğlu, “25 Ekim de bir okulda tam 3 okul birden eğitime başlıyor. İki yıl önce tekli eğitim yapan Şehit Jandarma Er Bahadır Aydın Ortaokuluna önce, Hüma Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 25 Ekim’de de Pilot Sanayi İlkokulu taşınıyor. Okul hangi ara temizlenecek, hijyen sağlanacak, hangi hizmetliyle bu işler yapılacak? Okullar iki yıl kapalıyken neden yapılmadı, ne zaman yapılacak?” diye sordu.

“MİLLİ EĞİTİM BAKANI VE REİSİNİZE DUYURUN”

CHP’li Kayışoğlu, “Millî Eğitim Bakanı duymuyor, ben de Fahrettin Koca’ya sesleniyorum, gençlere uyarıda bulunacağınıza Millî Eğitim Bakanı’na ve reisinize uyarıda bulunun” şeklinde konuştu.

“YILAN HİKAYESİNE DÖNDÜ”

“Eminim ki bu sorun sadece Bursa’da yaşanmıyor, birçok şehrimizde de benzer sorun vardır” diyen Kayışolu, “Depreme dayanıksız diye yıkılan ilkokullar, meslek liselerinin yerine yenilerinin yapımı neredeyse yılan hikâyesine döndü. Yapımına ite kaka başlanan okulların inşaatları ise karınca misali yürüyor” dedi.