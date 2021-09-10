Eğitim sistemi sınıfta kaldı

Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi’ nin yaptığı, “Türkiye Siyaset Paneli Eğitim Dosyası Araştırma Raporu”na göre 'eğitim kötü' diyenlerin oranı yüzde 62 çıktı.

Sultan UÇAR

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İstanbul, Ağrı, Mardin, Trabzon, Antalya gibi 27 il, 230 nokta ve 3 bin 40 kişinin katılımıyla Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi' nin yaptığı, “Türkiye Siyaset Paneli Eğitim Dosyası Araştırma Raporu” ortaya çıktı.

4 KİŞİDEN 3'Ü BEĞENMİYOR

Çarpıcı sonuçlarıyla dikkat çeken araştırmayı Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi Genel Koordinatörü Doç. Dr. Derya Kömürcü, SÖZCÜ'ye anlattı. Eğitimle ilgili parti aidiyetini aşan bir memnuniyetsizlik olduğunu kaydeden Kömürcü, halkın yüzde 66.7'sinin eğitimi kötü bulduğunu, 4 kişiden 3'ünün kendisi veya çocuğunun istediği eğitimi alamamasından endişeli olduğunu söyledi.

İMAM HATİP İSTENMİYOR

Endişenin temelinde gelir dağılımındaki adaletsizlik ve eğitimin ticarileşmesi olduğunu anlatan Doç. Dr. Kömürcü, “AKP iktidarının eğitimi yap boza dönüştürmesi ve imam hatiplerdeki sayısal artış bu kaygıyı tetikliyor. AKP'liler dahil toplumun her kesiminde iyi eğitim alamama endişesi arttı. İmam hatip sayısının daha fazla artırılmasına ihtiyaç olmadığını düşündüğünü söyleyenlerin oranı yüzde 69.1 oranında çıktı” dedi.

SORU-CEVAP

Türkiye'de son 5 yılda eğitimin kalitesi ne yönde değişti?

– Yüzde 62 ‘Eğitim daha kötü bir hal aldı' yüzde 11 ‘Daha iyi oldu.'

İmam hatip okullarının sayısının arttırılmasına ihtiyaç var mı?

– Yüzde 25 ‘Evet var' derken, yüzde 69.1, ‘Hayır gerek yok' dedi.

Kendiniz veya ailenizden birinin istediği eğitimi alamamasından endişeli misiniz?

– Yüzde 45,3'ü çok endişeli, yüzde 28,9'u endişeli ve toplamda yüzde 74.2'si endişeli/çok endişeli.

Türkiye'de eğitim sisteminin durumunu nasıl değerlendirirsiniz?

– Yüzde 38.3'ü çok kötü, yüzde 28.4'ü kötü, yüzde 19.1'i ne iyi ne kötü, yüzde 11.9'u iyi ve yüzde 2.3 çok iyi.

Geçtiğimiz eğitim yılında uzaktan eğitimin nitelikli yapılabildiğini düşünüyor musunuz?

– Yüzde 79.1'i ‘Hayır' cevabı verirken, ‘Evet' diyenler yüzde 16.9'da kaldı.

‘Eğitim kötü' diyenlerin oranı yüzde 66.7

■ Okulların yüz yüze eğitime açılışını doğru bulanlar yüzde 72.

■ Pandemide nitelikli uzaktan eğitim yapılmadığını düşünenler yüzde 79.

■ Eğitimi ‘çok kötü' bulanların oranı yüzde 38.3, ‘kötü' bulanlar ise yüzde 28.4.

■ Türkiye'de eğitim sistemini çok iyi bulanların oranı yüzde 2.3'de kaldı.

■ Uzaktan eğitim sürecini ise toplumun yüzde 79'u başarısız buldu.

Çok iyi bulanlar yüzde 2.3

CHP yüzde 91.6, HDP yüzde 91.5, İYİ Parti yüzde 91.8'i, MHP yüzde 44.2, Saadet Partisi yüzde 87.5, Gelecek Partisi yüzde 100, DEVA Partisi 81.6 ve diğer partilerin yüzde 84.3'ü ile oy kullanmayacağını bildiren seçmenin yüzde 72.2'si, kararsızların yüzde 65.2'si eğitim sistemini “çok kötü ve kötü” buluyor. Ne iyi ne kötü bulanlar yüzde 19.1 iken iyi bulanlar yüzde 11.9 ve çok iyi bulanlar yüzde 2.3 oldu.

4 AKP'liden 1'i eğitimden şikayetçi

AKP'liler eğitimin son 5 yılını şöyle değerlendirdi; Yüzde 9'u çok kötü, yüzde 16.9'u kötü. Yüzde 25.9'u çok kötü ve kötü buldu. Çok iyi bulanlar yüzde 6.4. İyi bulanlar yüzde 31.2. AKP'lilerin yüzde 31.2'si son 5 yılda eğitimin çok daha iyi olduğunu, yüzde 29.2'si değişmediğini, yüzde 30.4'ü daha kötü olduğunu düşünüyor.

En düşük not Saadet'ten

Son 5 yılda eğitimin daha kötü olduğunu düşünenler ve oranı: CHP yüzde 86.8, Saadet Partisi yüzde 87.5, Gelecek Partisi yüzde 85.7, HDP yüzde 85.2, İYİ Parti yüzde 82.7, DEVA Partisi yüzde 78.4, MHP yüzde 38.5, AKP yüzde 30.4, kararsızlar yüzde 60.4 ve 100 kişiden 62.2'si eğitimin daha kötüye gittiğini söyledi.