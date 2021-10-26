Erdoğan “kadın üniversitesi” projesinden vazgeçmedi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel başkanı Recep Tayyip Erdoğan kadın üniversitesi hedefinden vazgeçmedi. İlk olarak 3 sene önce açıkladıoğı sadece kadınların kabul edildiği üniversite projesine 2022 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda da yer verildi. Programa göre 2022'de kadın üniversitesinin akademik birimlerinin oluşturulmasına yönelik çalışmalar başlatılacak.

Sozcu.com.tr

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2022 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Programda Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da kadın üniversitesi kurma projesi yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haziran 2019'da G20 zirvesi için bulunduğu Japonya'da kendisine fahri doktora unvanı veren Mokugawa Kadın Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada, “Japonya'daki 800 üniversitenin 80'i kadın üniversitesi. Bu benim için çok anlamlı. Bizde böyle bir şey yok, olması halinde de neler olur o ayrı bir soru işareti. Japonya'daki 80 kadın üniversitesini, büyükelçime görev veriyorum, incelemek suretiyle ülkemde de bunun adımını inşallah atacağız” ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan daha sonra, Türkiye'ye dönüşünün ardından da 3 Temmuz 2019'da Ankara'da 8. Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni'nde konuyu yeniden gündeme getirdi. Dönemin YÖK Başkanı Yekta Saraç'a talimat veren Erdoğan şöyle seslendi:

“Sadece kızlardan oluşan üniversite. Bu üniversite şahsıma fahri doktora verdi. Kreşten alıp ilk-orta-lise-üniversite olmak üzere farklı bir yapıyı oluşturmuş durumdalar. Bu alanda atılan adımın bizler için önem arz ettiğini şu anda YÖK başkanına hatırlatıyorum. Çalışmanı buna göre yap. Çok önemli bir şey. Türkiye'de benzer bir adımı atmalı.”

VAKIF KURULDU

Erdoğan’ın işareti sonrası ilk somut adım 26 Aralık 2019’da geldi. “Kadın Üniversitesi Eğitim Vakfı” kuruldu. Bahçeşehir Üniversitesi’nden isimlerin yer aldığı vakıfta Milli Eğitim eski Bakanı Nimet Baş da yer aldı.

Ancak o günden bu yana geçen yaklaşık iki yılda kamuoyuna yansıyan herhangi bir gelişme olmadı.

Dün Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yer alan programda Kadın Üniversitesi hedefi bir kez daha yer aldı.

AKADEMİK BİRİMLER OLUŞTURULACAK

Yükseköğretimde çeşitliliğin artıırılması hedefi doğrultusunda “Japonya örneği incelenerek sadece kadın öğrencilerin kabul edildiği kadın üniversiteleri kurulacaktır” denildi.

Sorumlu/işbirliği yapılacak kurumlar olarak YÖK ve üniversitelerin işaret edildiği projede, yürütülecek projeler ve faaliyetler başlı altında iki madde sıralandı:

Kız öğrencilerin ülkemizde farklı derecelerde yükseköğretime katılımları değerlendirilecek, sorun bulunan alanlar saptanacak ve buna yönelik çözüm önerileri geliştirilecektir. Kurulması planlanan kadın üniversitesinin akademik birimlerinin oluşturulmasına yönelik çalışmalar başlatılacaktır.

AFGANİSTAN’DA KADIN ÜNİVERSİTESİ ANLAŞMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2015 yılında Afganistan’da da bir başka kadın üniversitesi projesini gündeme getirmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mevlana Celaddin-i Rumi Türk-Afgan Kadın Üniversitesi Kampüsü'nün inşasına ilişkin niyet beyanı imzaladıklarını açıklamıştı.