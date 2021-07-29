Geleceğin meslekleri değil konuları vardır

Milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren üniversite sınav sonuçları açıklandı. Endişeli bekleyişin sonunda sınav sonuçlarını öğrenen öğrencileri şimdi de tercih heyecanı sardı. Bu süreçte yapılması gerekenleri MEF Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Şahin, Sözcü okurları için anlattı.

ANA DİSİPLİN VURGUSU

Şahin, bilim ve teknolojinin çok ilerlediğini ve artık yapay zeka, uçan otomobiller, 3D yazıcılar konularının konuşulduğu süreçte öğrencilerin de bu mühendislik alanlarına yönelmelerinin daha etkili olacağını söyledi. “Geleceğin meslekleri değil geleceğin konuları var” diyen Şahin şöyle dedi: “Geçmişte geleceğin meslekleri diye sıraladığımız mesleklerin birçoğu bugün yok. O nedenle öğrenciler bölüm tercihlerinde daha çok ana disiplinlerdeki bölümleri tercih etsinler.” Şahin, öğrencilere şu tavsiyeleri yaptı:

ZİYARET ETSİNLER

“Bu süreçte adaylar üniversiteleri mutlaka ziyaret etsinler, şehir dışındakiler kampüs ziyareti yapamıyorlarsa online olarak birçok üniversitenin sunduğu olanaktan faydalanabilirler. Akademisyen kadrosuna baksınlar. Üniversitelerin mezunlarında işe girme oranlarını araştırsınlar. Artık yatay geçişler vakıf üniversitelerinde çok kolay. Yatay geçişlerde bursların durumunu araştırsınlar. Yandal ve çift anadal programların ücretli olup olmadıklarına baksınlar. Örneğin, MEF'te çift anadal ve yandal programları ücretsiz.”

PUAN MI SIRALAMA MI?

“Puana mı yoksa sıralamaya mı dikkat etmek gerekiyor?” sorusuna Prof. Dr. Muhammed Şahin şu yanıtı verdi: “Genel olarak puan değil, yüzdelik dilimdeki sıralamalara bakmaları lazım. Bölüm tercihi yaparken, öğrenciler ve aileler internette soruyorlar, ‘Geleceğin meslekleri nelerdir?' diye. Geleceğin mesleği diye bir şey yoktur, geleceğin konuları vardır, geleceğin meseleleri vardır.” Şahin, MEF'i tercih etmek isteyenler için şunları söyledi:

“Biz öğrencilerimize dünya standartlarında ve niteliği yüksek bir eğitim vaat ediyoruz. Bugün pandemide tüm dünya yükseköğretiminde konuşulan ‘Flipped Learning Eğitim-Öğretim Modeli'ni 2014 yılında başlattık. 2015'ten sonra, bu modeli destekleyen, adaptive learning (uyarlanabilir öğrenme) uyumlu ve yapay zeka destekli dijital ders kitapları oluşmaya başladı. Üniversite olarak 2016'dan bu yana dünyanın en iyi üniversitelerinin kullandığı bu platformları da kullanmaya başladık. Bu platformları halen Türkiye'de kurumsal olarak kullanan tek üniversiteyiz.”

YAPAY ZEKA EĞİTİMİ

Şahin, “Bu yıl, psikolojiden hukuka, öğretmenlikten mimarlığa kadar tüm programlarımız için uygun ‘Veri Bilimi &Yapay Zeka' ile ‘Girişimcilik' yandal programlarını başlatıyoruz. Tüm bunların yanında yine bu yıl 4 yıllık bir profesyonel gelişim programımızı hayata geçireceğiz” ifadesini kullandı.

Bilgiyi ezberle değil pratikle öğretiyorlar

Şahin, “İlk mezunlarımızı 3 yıl önce verdik ve ilk 3-5 ayda işe giriş oranı yüzde 94 olarak gerçekleşmişti. Geçen yıl pandemi döneminde verdiğimiz mezunlarımızın yüzde 84'ü ilk 2 ayda işe yerleştiler” dedi ve şöyle devam etti: “MEF Üniversitesi aktif öğrenme temelli “flipped learning' (ters yüz öğrenme) modeli ile kuruldu. Öğrenci, akademisyenin hazırladığı 10-15 dakikalık özet ders videosunu derse gelmeden izler. Sonra, sınıfta oluşturulan gruplarla dersin içeriği tartışılır. Dersin ikinci yarısında ise öğrenci gruplarından dersin konusuna uygun güncel bir problemin çözümü istenir. Böylece bilginin ezber olmasının önüne geçilir.”