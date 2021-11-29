İstanbul’da okullar tatil edildi

İstanbul'da kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle eğitime yarın (30 Kasım 2021) bir gün ara verildi. Öte yandan kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel de izinli sayılacak.

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İstanbul’da kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı;

*İstanbul'da hayatı olumsuz etkilemeye devam eden lodos nedeniyle;

*Eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 30 Kasım Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir.

*Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel izinli sayılacaktır.

VALİLİK DETAYLARI AÇIKLADI

İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi;

*Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden alınan son verilere göre; İlimizdeki kuvvetli rüzgâr ve fırtınanın, bu gece yarısına kadar 90-110 km/sa hızda devam ederek gece saatlerinden itibaren hızını biraz azaltacağı ve yarın saat 18.00'e kadar 70-90 km/sa hızda sürdüreceği tahmin edilmektedir.

*İstanbullu vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin olumsuz hava koşulları sebebiyle mağduriyet yaşamamaları için Valiliğimizce; resmî-özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında “yüz yüze eğitim” faaliyetlerine 30 Kasım 2021 Salı günü bir (1) gün süreyle ara verilmiştir.

*Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malûl ve engelliler ile hamile personelimiz de ayrıca bir talimat veya talebe gerek kalmaksızın, belirlenen tatil süresince idari izinli sayılacaklardır.

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