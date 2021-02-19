Karantinada sınav kabusu

Öğrenciler, 26 Şubat'a kadar başvurursa, bulundukları ilde yazılılara girebilecek. Yabancı hocaların da derse girdiği dil ağırlıklı Galatasaray Lisesi, İstanbul Erkek Lisesi gibi okulların öğrencilerinin başka illerde sınava girme imkanı bulunmuyor.

SORUMLULUK AĞIR

Okullardaki sınav sonuçları 19 Mart'a kadar e-okula işlenecek. Sorumluluk sınavları ise 1-31 Mart tarihleri arasında yapılacak. Sınavda 50 ve üstü puan alanlar, başarılı kabul edilecek. Öte yandan YKS'ye girecek 2.5 milyon aday ve 1.2 milyon öğrenci de LGS'ye girecek. Okula 1 Mart'ta başlayacak olan 8. ve 12. sınıflar haftada en az 12 saat ve en fazla 24 saat ders görecek.