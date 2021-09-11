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MEB duyurdu: Soruşturma başlatıldı

Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul’da bir öğrencinin mevzuata aykırı şekilde başka bir okula naklinin gerçekleştirildiği iddiaları üzerine soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Yayınlanma: 11:27 - 11 Eylül 2021 Güncellenme:
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MEB duyurdu: Soruşturma başlatıldı

İstanbul Kadıköy Anadolu Kadıköy Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği, Kadıköy Anadolu Lisesi’nin taban puanı 455 olduğu halde okula 405 puanlı bir öğrencinin kaydedildiğini tespit etti.

405 puan almasına rağmen okula kaydı yapılan öğrencinin sağlık sorunu gerekçe gösterildi. Okul Aile Birliği, kararın mevzuata aykırı olduğunu savunmuştu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ise, yerleştirmenin yönetmeliğin 23. maddesine uygun olduğunu savunmuştu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “İstanbul’da, bir öğrencinin puanıyla yerleştiği okuldan sağlık sorunları gerekçesiyle mevzuata aykırı şekilde başka bir okula naklinin gerçekleştirildiği yönündeki iddialar üzerine bakanlığımız tarafından inceleme/soruşturma başlatılmıştır” denildi.

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