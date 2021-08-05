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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu! Telafide yeni dönem başlıyor

Telafi eğitimlerinde yeni dönem için hazırlıklar tamamlandı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Çocukları yeni döneme ısındıracak bir hafta sonu kuşağı hazırladı" dedi.

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu! Telafide yeni dönem başlıyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencilerin telafi eğitimlerine ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

“Telafide yeni dönem başlıyor. Çocuklarımız bir sonraki yıla hazır mı? Biz hazırlığımızı yaptık. TRT EBA öğretmenlerimiz, geçen yıldan hatırlatmalarla çocukları yeni döneme ısındıracak bir hafta sonu kuşağı hazırladı. Hangi gün, hangi saatte hepsi http://eba.gov.tr’de.”

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