Son dakika… Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan yüz yüze eğitim ve ara tatil açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulundu.

YÜZ YÜZE EĞİTİMDE İLK HAFTA

Selçuk, şunları söyledi:

* İlk günden beri bir şekilde turladım Türkiye’yi ve okul okul gezme fırsatım oldu. Bizzat görerek gözlem yapma fırsatım oluyor. Şehirleri dolaşmadığımız zaman bazen uzaktan gelen bilgileri çok iyi süzemiyoruz.

* Çocuklarda da zıplama hissiyatı var. O kadar mutlular ve gözleri parıldıyor ki okulu çok özlemişler.

* Bugün de Ankara’da bir ortaokula gittim. Çocuklar ortaokulda gerçekten bahçede zıplıyorlar. Öğretmen odasına gittiğimde sürekli teşekkür alıyorum öğretmenlerden.

* İlk-ortaokullarda yüzde 80’in üzerinde katılım var. İlk haftayı çok olumlu geçirdiğimizi gördüm.

* Duruma göre kısmı açılma yerinde kararla şehir bazlı açılıp kapanma olabilir diye geçen sene Mart ayında 4 senaryo sunmuştuk. Okullar biraz geçişkenlik içeren kurumlar.

* Valilikler kendi şehirlerindeki duruma somut olarak bakıp ‘biz bu süreci bir haftaya yayalım’, ‘bunu idare edebiliriz’ gibi yerel kararlar alabilirler.

ÖĞRETMENLERİN AŞILANMASI

* Aşı konusunda şunu söylemek lazım. Sağlık Bakanlığımız dünyada gerçekten örnek gösterecek bir aşı kampanyası düzenliyor. Aşı tedarikine bağlı olarak bazen aksamalar olabiliyor.

* Yine Sağlık Bakanlığımızın bir ön almasıyla yaptığımız görüşmeler neticesiyle açılan sınıfların öğretmenlerinden başlayarak aşılanması konusunda 1 ayı geçmiş tarihte listeyi verdik ve başlandı. Öğretmenlerimiz peyderpey aşılanıyor. 80 bin öğretmen aşılandı.

* Benim telefonumda olan kişiye özel bir yazılım var. Bu yazılımla ben kaç çocuğumuzun ailesinde temaslı ya da pozitif var bunu görebiliyorum. Bunların bir renk haritası var. Son bir haftada gördüğümüz farklılık şu: Kısmi olarak bir artış var. Aile bilgilendiriliyor. Bir özel odaya alınıyor çocuk sağlık kuruluşuna haber veriliyor. Gereken süreç başlatılıyor.