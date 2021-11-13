Okullar ne zaman açılacak, ara tatil ne zaman bitiyor?

Okullarda uygulanan ara tatil ile öğrenciler ve öğretmenler 9 gün boyunca dinlenecek. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için uzmanlar konu tekrarları yaparak bilgilerini tazelemesi gerekiyor ancak eğitici, birbirinden farklı oyunlar ile tatil en verimli şekilde geçirilebilir dedi. Okullar 22 Kasım itibariyle tekrar açılacak.

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Millî Eğitim Bakanlığı'nın 2021-2022 takvimine göre, bu yılki ilk ara tatil 15-19 Kasım tarihleri arasında uygulanacak. Hafta sonu tatilleri de dahil edildiğinde öğrenciler 9 gün tatil yapacak. Bu yıl 4 kez kapanacak olan okullar, öğrenciler için dinleme ve dersleri için daha geniş vakit ayırma imkanı sunacak. Ara tatil en çok öğrencileri sevindirirken, veliler de korona döneminde eğitime 9 gün ara verilmesinden memnun.

ARA TATİL NE ZAMAN BİTİYOR?

*1. dönem ara tatili 15-19 Kasım, Okullar 22 Kasım itibariyle açılacak.

*Yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat,

*2. dönem ara tatili 11-15 Nisan,

* Karneler 17 Haziran 2022’de dağıtılacak

İLK ARA TATİLDE ÖĞRETMENLER DİNLENECEK

Bursa’ya bir dizi ziyaretlerde bulunmak için gelen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmenlere müjdeyi verdi. 15-19 Kasım tarihleri arasında öğrenciler gibi öğretmenler de dinlenme fırsatı bulacak.

İlk olarak Bursa Valiliğini ziyaret eden Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, şu ifadeleri kullandı:

* Bizim eğitim sistemi devasa bir eğitim sistemidir. 18 milyon öğrencinin olduğu, 1,2 milyon öğretmenin olduğu ve eğitim sisteminde 71 bin 320 okulun aktif olarak işlediği bir sistemdir.

* Bugün itibariyle 850 bin dersliğin içerisinde 2 bin 276 dersliğimiz yüz yüze eğitime ara vermiştir.

* Dolayısıyla yüz yüze eğitime ara veren derslik sayımız yüzde 1’in çok çok altındadır. Bugün itibariyle tüm derslikleri kapalı olan tek bir okulumuz bulunmamaktadır.

* Bu süreç içerisinde en büyük avantajımız öğretmenlerimizin aşılanmasıdır. Birinci doz aşı oranı yaklaşık yüzde 93’ken, ikinci doz aşı oranı bugün itibariyle yüzde 88’dir.

* Bir de aşı olmayın bağışıklık kazanıp antikor oluşturan öğretmenlerimizin oluşturduğu yüzde 5’i de dikkate aldığımız zaman en az 2 doz aşı olmuş ve antikor oluşturmuş öğretmen oranımız yüzde 93 oranındadır.

* Bu süreçteki en büyük avantajımız Türkiye ortalamasının çok üzerinde hem Avrupa üzerinde öğretmenlerin aşılama oranları üzerinde bir performans gösteren öğretmenlerimizin aşılanma oranları bizleri bugüne getirmiştir.

2021-2022 eğitim öğretim yılındaki 15 ve 19 kasım tarihleri arasında 1 haftalık tatil olacağını yenileyen Bakan Özer, “Öğrencilerimiz bu 1 hafta içerisinde aileleriyle birlikte dinlenecekler. 10 haftalık eğitimden sonra bir haftalık bir dinlenme molası verecekler. Bilindiği gibi ara tatillerde öğretmenlerimizin mesleki gelişim eğitimleri var. Bu 15-19 Kasım tarihleri arasında öğretmenlerimize mesleki gelişim eğitimitini uzaktan sağlayacağız. Dolayısıyla öğretmenlerimiz de bu tarihler arasında okula gelmeyecekler. İdari izinli olarak sayılacaklar. Bunun müjdesini de buradan vermek isterim. Öğretmenlerimiz de bu süreçte çok yoruldular. Onlarda 1 hafta dinlenmiş olacaklar” dedi.

Konuşmanın ardından Bakan Özer, Bursa il eğitim çalışmaları değerlendirme toplantısına katıldı. (İHA)

ARA TATİL VERİMLİ ŞEKİLDE GEÇİRİLEBİLİR

Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen Özgür Akoğlan, Bu dönemde tüm günü ders çalışarak geçirmek doğru olmayacaktır. Elbette öğrencilerin konu tekrarları yaparak bilgilerini tazelemesi gerekmektedir ancak eğitici, birbirinden farklı oyunlar ile tatil en verimli şekilde geçirilebilir dedi.

Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen Özgür Akoğlan 15-19 Kasım tarihlerinde yapılacak olan ara tatil ile ilgili öğrencilere önemli tavsiyelerde bulundu.

ARA TATİLDE NE YAPMALI?

Öğrencilerin ara tatilde derslerine çalışıp, kitap okuyarak, film ve dizi izleyerek vakit geçirebileceğini, verilen ödevlerini yapabileceğini söyleyen Özgür Akoğlan, Bunun yanı sıra öğrenciler evde aslında pek çok etkinlik de yapabilir. Özellikle de ebeveynlerin ilkokul çocuklarının gelişimi için onlara farklı oyunları öğretmesi, göstermesi bu tatilde çok yararlı olabilir. Eğitici, birbirinden farklı oyunlar ile tatil en verimli şekilde geçirilebilir. Bu dönemde ayrıca okul açıldığından beri öğrenilen konular da tekrarlanabilir. Bu sayede öğrenciler, öğrendikleri konuları da tatil sonrasına kadar unutmamış olacaklardır. 12. sınıflar için ara tatil programı, geriye dönük tekrarlar içerebilir. Rehber öğretmenlerine ara tatilde çalışmak için geriye dönük tekrar programı yaptırabilirler dedi.

ODAKLANMAYI KOLAYLAŞTIRICI ETKİNLİKLER YAPILMALI

Ara tatilde öğrencilerin dinlenip kendilerini rahatlatmalarını ve odaklanmalarını kolaylaştıran uğraşlar edinmelerini belirten Akoğlan, şöyle devam etti:

Bu sayede okul yeniden başladığı zaman öğrencilerin ders çalışmakta zorlanması söz konusu olmayacaktır. Ayrıca yapılacak olan dikkat arttırıcı etkinlikler sayesinde her düzeydeki öğrenci de derslerine odaklanmakta ve ders çalışmakta daha az zorluk çekecektir. Bu dönemde elbette ki ders çalışarak tüm günü geçirmek de doğru değildir. Öğrenciler dinlenecekleri ve kendilerini rahat hissedecekleri aktiviteleri de bu dönemde yapmalıdırlar. Yeni kitaplar, diziler, filmler keşfetmek ya da farklı konularda araştırmalar yapmak da onlara büyük katkı sağlayacaktır. Ancak ders çalışmasalar bile günlerini boş şekilde geçirmesinler.

ARA TATİLDE NE YAPMAMALI?

Bu dönemde öğrencilerin pandemi dönemini göz önünde bulundurarak hareket etmeleri uyarısında bulunan Özgür Akoğlan, Bu şekilde hareket etmek de aslında arkadaşlar ile sık sık görüşmemek, görüşülüyorsa da sosyal mesafe ve maske kurallarına uymak ile sağlanabilir. Öğrenciler bu dönemde sağlıklı ve iyi bir tatil geçirmek istiyorsa pandemi döneminin koşullarını göz önünde bulundurmalıdır ve bu şekilde tatilini verimli olacak yolda geçirmelidir. Okullar açıldığı zaman sağlıklı olmak ve Covid-19dan uzak kalmak için bu çok önemlidir. Bu dönemde öğrencilerin gerekli olmadıkça evden çıkmaması tavsiye edilir. Bu sayede okullar yeniden açıldığı zaman öğrencilerin arkadaşlarını, öğretmenlerini ya da arkadaşlarının ailelerini riske atması da söz konusu olmayacaktır. Son olarak tatilde alışılagelmiş yemek ve uyku düzeni dışına çıkılmamalı ki okullar açıldığında tekrar adapte olmak zorunda kalınmasın diye konuştu.

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM DEVAM ETMELİ

Kreşe yeni başlayan öğrencilerin velilerinin, çocuklarını kreşe göndermeye devam etmeleri tavsiyesinde bulunan Akoğlan, Bu sene online eğitim dönüşü nedeniyle okula uyum süreçleri uzun oldu. Tekrar alışma süreci yaşamamak için ara vermesinler dedi.