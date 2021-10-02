Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı açıldı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi bünyesinde “Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı” açıldı. Geçtiğimiz günlerde Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı, YÖK ile MEB arasında imzalanarak yürürlüğe girdi.

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Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına ilişkin usul ve esaslar açıklanır açıklanmaz

7 Aralık Üniversitesi sertifika programına yönelik eğitim duyurusu ilan edildi.

PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ PROGRAMI AÇILDI

Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi bünyesinde bin 332 öğrenci kontenjanı ile açılan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı başvuruları 1-5 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kayıt yapmaya hak kazanan öğrenciler 6 Ekim tarihinde açıklanacak ve kesin kayıtlar 7-8 Ekim tarihleri arasında yapılacak. İlgili tarihler arasında kayıt yaptırmayan adayların yerine, aynı sayı kadar, yedek başvurular arasından 11 Ekim'de kayıt yaptırılacağı bildirildi.

PEDAGOJİK FORMASYON YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

YÖK pedagojik formasyon eğitimiyle ilgili daha önce 18.11.2015 tarihinde hazırlanan usul ve esasları gözden geçirerek gerekli düzenlemeleri gerçekleştirdi. Bu kapsamda yapılan düzenlemelere yönelik açıklamada şu ifadeler kaydedildi:

“Bu çerçevede pedagojik formasyon eğitimi sertifika programları, paydaşların görüş ve önerileri de alınarak 2018-2019 eğitim-öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlanan yeni öğretmenlik programları ile uyumlu hale getirilmiştir. ‘Pedagojik Formasyon Eğitimine İlişkin Çerçeve Usul ve Esaslar’, güncellenmiş haliyle Yükseköğretim Kurulu tarafından da onaylanarak 2021-2022 eğitim-öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere yürürlüğe girmiştir.

Yükseköğretim kurumlarında ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı itibarıyla yüz yüze eğitimin yeniden başlamasına bağlı olarak, öğretmenlik eğitimi programlarıyla süregelen çalışmalar kapsamında geçmişte de uygulanan pedagojik formasyon eğitimi sertifika programlarının da belirlenen yeni usul ve esaslar çerçevesinde; “üniversite senatolarının belirleyeceği kriterler, üniversitelerin fiziki alt yapısı, öğretim üyesi yeterliliği, eğitimin niteliği, illerde milli eğitim müdürlüğüne bağlı okulların fiziki kapasitesi ve öğretmenlerin branşlara göre dağılımı” gibi hususların da göz önünde bulundurularak başlatılması mümkün olabilecektir.”

YÖK PEDAGOJİK FORMASYONU DUYURMUŞTU

Geçtiğimiz haftalarda YÖK’ten yapılan yazılı açıklamada, “Yükseköğretim Kurulu ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan ‘Eğitimde İş Birliği Protokolü’ güncellenmekte olup , 2021-2022 eğitim öğretim yılından itibaren ‘Pedogojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı’ ilgili usul ve esaslar çerçevesinde yeniden başlatılacaktır. Önümüzdeki günlerde Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı ile ilgili ayrıntılı bir açıklama yapılacaktır” denildi.