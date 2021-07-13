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TUS başvurusu başladı: TUS sınavı başvuru ücreti ne kadar?

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-TUS 2. Dönem) ve 2021-Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2021-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem), 05 Eylül 2021 tarihinde uygulanacak. TUS sınavı başvuru ücreti 250 lira olarak belirlendi.

Güncellenme: 11:49, 13/07/2021
HaberlerEğitim
TUS başvurusu başladı: TUS sınavı başvuru ücreti ne kadar?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre adaylar, TUS başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecekler.

TUS BAŞVURU EKRANI

TUS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Sınava başvurular, 13 – 29 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

TUS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.

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