Üniversite taban puanları: 4 yıllık sözel, eşit ağırlık, sayısal bölümler…

YKS'den çıkan öğrenciler üniversite puanları ile 2 yıllık ve 4 yıllık bölümlerin kontenjanlarını merak ediyor. Milyonlarca adayın tercihini şekillendirecek taban puanlar yayınlanan kılavuzda yer alıyor. Peki, tercih kılavuzunda 4 yıllık sayısal, sözel eşit ağırlık bölümleri neler?

YKS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

SAYISAL, SÖZEL VE EŞİT AĞIRLIK 4 YILLIK BÖLÜMLER