Veli-Der: En az 22 eğitim emekçisi corona kurbanı

Veli-Der Antalya Şubesi yüz yüze eğitimde tatil dönem raporunu açıkladı. Raporda, okulların başladığı 6 Eylül’den bugüne kadar geçen 10 haftalık süreçte, yüzlerce eğitim çalışanı ve çocuklara covid tanısı konulduğunu, 22 eğitim çalışanının covid-19 nedeniyle yaşamını kaybettiği dile getirildi.

İsmail AKIN

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Veli-Der Antalya Şubesi, yüz yüze eğitimin başladığı 6 Eylül'den bugüne kadarlık 10 haftalık ara tatil dönem raporu hazırladı. Raporda; “Salgın hiç yaşanmamış, vakalar, can kayıpları yaşanmaya devam etmiyormuş gibi alınmayan önlemlerle on hafta yaşadık. Biz veliler, çocuklarımız, öğretmenler, tüm eğitim emekçileri salgında bir kez daha yalnız bırakıldık” denildi.

“TEMASLI OLAN ÖĞRENCİLERİN, EĞİTİM EMEKÇİLERİNİN BİLGİSİ PAYLAŞILMADI”

6 Eylül' den bugüne yüzlerce sınıf karantinaya alındığı dile getirilen raporun devamında şu ifadeler yer verildi; “Yüzlerce eğitim emekçisine ve çocuklarımıza covid tanısı konuldu. Tespit edebildiğimiz en az 22 eğitim emekçisi salgında yüz yüze eğitimde covid-19 nedeniyle yaşamını kaybetti. Hayatını kaybeden eğitim emekçilerinin ailelerinin, meslektaşlarının, öğrencilerinin acısını paylaşan tek bir açıklama dahi yapılmadı. İl il karantinaya alınan sınıfların, covit tanısı konulan, temaslı olan öğrencilerin, eğitim emekçilerinin bilgisi paylaşılmadı”

“HAFTA HAFTA SALGINDA YÜZ YÜZE EĞİTİMDE NELER YAŞADIK”

Ek derslik ve yeterli sayıda okul yapımı sağlanmadığına dikkat çekiler raporun devamında; “Tadilatta olan okulların tadilatı hala bitirilmedi. İnşaatı devam eden okullar bitirilmedi. Yıkılan okulların yerine yeni okul yapımları başlatılmadı. Örneğin Antalya merkezi yerde olan M.Mustafa Ege Orta Okulu’nun yaz tatilinde bitirilmesi gereken tadilatı hala bitirilmedi. Antalya Konyaaltı’nda yapımı başlanan okul inşaatı yarım bırakılmış. İnşaat devam etmiyor bile. İlçelerde tadilatta olan okullar hala bitirilmemiş. Yeterli öğretmen ataması yapılmadı. Ders süreleri kısaltılmadı. Sınıflar seyreltilmedi. Hijyen, fiziki mesafe, havalandırma ile ilgili önlemler alınmadı. Salgında yardımcı personel sayısı daha da artırılması gerekirken 2020-2021 eğitim öğretim yılından önce İŞKUR tarafından MEB'e 90 bin kadro ayrılmasına rağmen salgında yüz yüze eğitimde yalnızca 42 bin kadro ayrıldı” denildi.