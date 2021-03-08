YDS başvurusu için son gün: YDS başvuru ücreti ne kadar?

Yılın ilk YDS başvuruları için bugün son gün. YDS’de başvuruların tamamlanması ile birlikte Yabanci Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS) ile ilgili adayların sınava girecekleri yerlerin belirlenme sürecinin tamamlanacak. İşte YDS başvurularına dair detaylar…

YDS BAŞVURULARI SONA ERİYOR

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan bilgiler göre, 2021 YDS 1 sınavı başvuruları, 25 Şubat – 08 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek. Geç başvuru işlemleri 16 Mart 2021'de yapılacak. Sınav sonuçları 11 Mayıs tarihinde açıklanacak.

YDS NE ZAMAN?

YDS sınavının ilki bu sene 18 Nisan 2021 tarihinde uygulanacak.