YKS sınav yerleri açıklandı! YKS giriş belgesi ÖSYM AİS’te…

YKS sınavının yapılmasına sayılı günler kaldı. 26-27 Haziran tarihlerinde yapılacak YKS sınavı için geri sayım sürüyor. ÖSYM, YKS giriş belgelerini erişime açtı. YKS’ye girecek öğrenciler, ais.osym.gov.tr üzerinden giriş belgelerini alabilecek. Ayrıca sınava nerede gireceklerini de öğrenebilecek.

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ

YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Temel Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran tarihlerinde uygulanacak.

YKS SINAV GİRİŞ BELGELERİ NASIL ALINACAK?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin “https://ais.osym.gov.tr” adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2021







YKS SINAV SÜRESİ KAÇ DAKİKA?

TYT , 26 Haziran’da yapılacak. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 135 dakika sürecektir.

AYT, 27 Haziran’da yapılacak. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecektir.

YDT, 27 Haziran’da yapılacak. Sınav, 15.45'te başlayacak ve 120 dakika sürecektir.