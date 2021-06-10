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YKS sınav yerleri açıklandı! YKS giriş belgesi ÖSYM AİS’te…

YKS sınav giriş belgesi ÖSYM tarafından erişime açıldı. YKS’ye girecek adaylar sınav yerlerini http://ais.osym.gov.tr adresinden TC kimlik no ve şifreleri ile sorgulayabilecek. Bu yıl hazırlıklarının büyük bölümünü evde sürdüren öğrenciler hayalini kurdukları üniversiteyi kazanmak için 26 Haziran’da YKS’nin TYT oturumuna, 27 Haziran’da AYT ve YDT oturumlarına katılacak. Yaklaşık 2 milyon öğrencinin katılacağı YKS'de adayların sınav giriş belgelerini yanında bulundurmaları gerecek. İşte YKS giriş belgesi sorgulama ekranı…

Güncellenme: 09:30, 10/06/2021
HaberlerEğitim
YKS sınav yerleri açıklandı! YKS giriş belgesi ÖSYM AİS’te…

YKS sınavının yapılmasına sayılı günler kaldı. 26-27 Haziran tarihlerinde yapılacak YKS sınavı için geri sayım sürüyor. ÖSYM, YKS giriş belgelerini erişime açtı. YKS’ye girecek öğrenciler, ais.osym.gov.tr üzerinden giriş belgelerini alabilecek. Ayrıca sınava nerede gireceklerini de öğrenebilecek.

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ

YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Temel Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran tarihlerinde uygulanacak.

YKS SINAV GİRİŞ BELGELERİ NASIL ALINACAK?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin “https://ais.osym.gov.tr” adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2021



YKS SINAV SÜRESİ KAÇ DAKİKA?

TYT , 26 Haziran’da yapılacak. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 135 dakika sürecektir.

AYT, 27 Haziran’da yapılacak. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecektir.

YDT, 27 Haziran’da yapılacak. Sınav, 15.45'te başlayacak ve 120 dakika sürecektir.

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Yayınlanma Tarihi:09:16,