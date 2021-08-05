YKS tercihleri başlıyor! YKS üniversite tercihi nasıl yapılır?

Öğrencilerin geleceğini şekillendirecek adımlardan olan YKS tercihleri bugün itibariyle başlıyor. YKS üniversite tercihleri 5-20 Ağustos tarihlerinde alınacak. AYT/YDT’de ilgili puan türünde 180 ve daha fazla puan alan adaylar üniversite tercihleri için 4 yıllık bölümler seçebilecek. Adaylar YKS tercihlerini https://ais.osym.gov.tr sayfası üzerinden gerçekleştirecek.

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YKS'de sınav süreci geride kalırken tercih süreci bugün itibariyle başlıyor ve üniversite adayları büyük bir ilgiyle ÖSYM'nin tercih ekranının açılmasını bekliyor. Aday öğrenciler, yaşamlarına yön verecek, mesleklerini belirleyecek ilk adımı, yaptıkları bu tercihle atacak. Üniversite tercihlerinde başarı sıralamasının yanı sıra tavan ve taban puanlar da önemli. 2021 YKS kılavuzunda üniversitelerin taban puanlarının yanı sıra kontenjanlarına da yer verildi.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Yeni tercih tarihlerini de duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yapılan değişiklikle birlikte öğrenci kardeşlerimiz 5 Ağustos'tan 20 Ağustos saat 23:59'a kadar üniversite tercihlerini yapabilecek. Her bir kardeşime hayırlı bir tercih dönemi ve başarılı bir üniversite hayatı diliyorum” ifadelerini kullandı.

YKS TERCİH KILAVUZU 2021

YKS KONTENJAN VE TABAN PUANLARI

YKS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI

Geçtiğimiz günlerde Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Değerli Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) adaylarımız; Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun güncel hali internet sitemizde yayımlanmıştır. 2021-YKS tercih işlemlerinizi belirlenen tarihler arasında http://ais.osym.gov.tr'den yapabilirsiniz. Yapacağınız tercihlerin hayırlı olmasını dilerim” ifadelerini kullandı.

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna tercih süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır.

Adaylar tercihlerini, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacaklardır. Bunun dışında tercih bildiriminde bulunulamaz (posta, fax, elektronik posta vb.). Merkezimize posta vb. yollarla gönderilen tercih listeleri işleme alınmaz ve cevaplandırılmaz. Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler geçerlidir.

a) TYT ve/veya SAY, SÖZ, EA, DİL yerleştirme puanları,

b) Yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri,

c) Yükseköğretim programlarının kontenjanları ve koşulları

göz önünde tutularak yerleştirileceklerdir. Yerleştirme işlemlerinde bu kılavuz ile 2021-YKS Kılavuzunda yer alan kurallar geçerli olacaktır.

* Ön lisans programlarını, 2021-TYT'de 150 ve üzeri puan alanlar tercihleri arasında gösterebileceklerdir

* Yükseköğretim programlarını, 2021-AYT/YDT'de ilgili puan türünde 180 ve daha fazla puan alan adaylar tercihleri arasında gösterebileceklerdir.

ÜNİVERSİTE TERCİH YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

YKS sonuçlarının açıklanması ile adayları tercih heyecanı sardı. Geçmiş yıllara göre puanlar düşük gelse de başarı sıralarının yükseliş gösterdiği kaydedildi. Barajı geçemeyen öğrenci sayısının yüksek olmasının kontenjanlarda açıklar oluşturacağına değinen Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen Özgür Akoğlan, tercih sırasında gözden kaçırılmaması gereken noktalara dikkat çekti.

Tercih yapılırken geniş aralıklarla liste oluşturulması gerektiğini vurgulayan Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen Özgür Akoğlan, Örneğin 100 bin başarı sırası olan aday 40 bin başarısı sıralarına kadar inip tercih yapsın. Sözelde geçen sene 388 puanla 19 bin sıralamasında bulunan öğrenci, bu sene 385 puan ile ilk 6 bine girebildi. Bu bize özellikle TYT matematiğinin ne kadar değerli olduğunu gösterdi diye konuştu.

BAŞARI SIRANIZIN ÜSTÜNDEKİ BÖLÜMLERİ YAZIN

Adayların üniversiteleri yerinde görüp bilgi almasının ve tercih aşamasından uzmanlardan bilgi almasının önemine vurgu yapan Akoğlan, Özellikle bu yıl başarı sıranızın daha üstünden 5-6 bölümü, başarı sırası sizden yüzde 35-40 daha yukarıda görünse de yazın. Ancak siz Ne olursa olsun bir üniversiteye yerleşmeliyim diyorsanız, başarı sıranızın yüzde 35 geride başarı sırasına sahip olan yükseköğretim programlarına da tercih listenizde yer verip kendinizi garantiye almalısınız. Kendinizi garanti altına almak için başarı sırası sizden çok geride olan, kazansanız bile kayıt olmayı düşünmediğiniz bir programa tercih listenizde yer vermeyin. Verir ve yerleşirseniz bir sonraki yıl ortaöğretim başarı puanınız yarı yarıya düşecektir ifadelerini kullandı.

MTOK SİSTEMİNDE BUNLARA DİKKAT EDİN

Meslek lisesi öğrencileri için Mesleki ve Teknik Öğretim Kurumları (MTOK) sisteminin en büyük avantajının, daha düşük puanlarla fakültelere yerleşebilmek olduğunu belirten Akoğlan, Fakat bunun için lisede okuduğunuz bölüm ile üniversitede okuyacağınız bölümün birbiri ile bağıntılı olması gerekiyor. Sınav sonuç belgesinde ek puanlı kısımdaki verilere göre tercih yapılmalıdır dedi.

OKUL BİRİNCİLİĞİ KONTENJANINI UNUTMAYIN

Sınav sonrasında okul birincileri için özel olarak kontenjan düzenlemesi yapıldığını söyleyen Özgür Akoğlan, Birçok üniversite okul birincileri için kontenjan açmaktadır. Bunun anlamı yüksek puanlı bir okul sizi bu kontenjandan yararlandırarak puanınız tutmasa da kabul edebilir demektir. Bu durumda tercihler son derece önemlidir. Yanlış yapılan tercihler sonucunda her sene birçok okul birincisi kontenjanı boş kalmaktadır diye konuştu.

YATAY GEÇİŞ İMKANI

Tercih yaparken 2 bölüm arasında kalan adaylar için yatay geçiş imkanına dikkat çeken Akoğlan, Yatay Geçiş, bir öğrencinin kayıtlı olduğu üniversite programından, başka bir üniversitenin benzer programına geçmesidir. Birbirinden tamamen farklı bölümlere yatay geçiş başvurusu yapılmamakta, ancak yüzde 80e kadar benzer içerikteki bölümler arasında yatay geçiş yapılabilmektedir. Bu benzerlik üniversite kurulu tarafından belirlenir diye konuştu.

Tercih kılavuzunda yeni açılan bölümler için de bilgi veren Akoğlan, Öğrenciler bir sene önceki kılavuzda en küçük puanı ve başarı sırası bulunmayan bir bölüme tercihlerinde yer verirken; o üniversite ve bölümün eş değeri olan yakınlardaki üniversite ve bölümün bir sene önceki verilerini ve en önemlisi istek sırasını göz önüne almalılar. Tercih edilen bölümlerin yanında özel koşullar sütunu ve kılavuzun ayrı bir bölümünde özel koşul maddelerinin açıklamaları bulunur. Kampüs adresinden, yabancı dil ayrımına ve ücret politikasına kadar pek çok kriterden bahsedilen özel koşullar mutlaka incelenmelidir ifadelerini kullandı.