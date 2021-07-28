YKS tercihleri ne zaman? ÖSYM YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı?

İki buçuk milyon öğrencinin beklediği YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler üniversite tercihlerine çevrildi. Öğrenciler, ister geçtiğimiz hafta ön bilgilendirme için yayınlanan tercih kılavuzunu inceleyerek fikir sahibi olabilir isterse yayınlanacak yeni tercih kılavuzunu bekleyebilir. YKS tercih kılavuzu ile okulların taban puanlarına ve kontenjanları belli olacak.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

2021-YKS tercihlerinin 5-13 Ağustos tarihleri arasında alınacağını ifade eden Aygün, “Adaylarımızın tercihler başlamadan önce daha sağlıklı bir değerlendirme yapmalarına imkan vermek amacıyla 2021-YKS değerlendirme işlemlerini hızlandırarak sınav sonuçlarını ilan edilen tarihten daha erken açıkladık. Adaylarımızın 5-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapacakları 2021-YKS tercihlerinin şimdiden hayırlı olmasını dilerim” dedi.

YKS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

YKS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

ÖSYM geçtiğimiz günlerde YKS tercih kılavuzunu öğrencilere ön bilgi vermek amacıyla erişime açtı. YKS tercihlerinin başlamasıyla birlikte ÖSYM’nin bir kez daha ayrıntılı tercih kılavuzu yayınlaması bekleniyor.