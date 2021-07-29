YKS tercihleri ne zaman yapılacak? YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı?

Üniversitede okuma hayali kuran milyonlarca öğrenci sınav sonucunu öğrendi. Aday öğrenciler, yaşamlarına yön verecek, mesleklerini belirleyecek ilk adımı, yaptıkları YKS tercihleri ile atacak. İşte detaylar…

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

2021-YKS tercihlerinin 5-13 Ağustos tarihleri arasında alınacağını ifade eden Aygün, “Adaylarımızın tercihler başlamadan önce daha sağlıklı bir değerlendirme yapmalarına imkan vermek amacıyla 2021-YKS değerlendirme işlemlerini hızlandırarak sınav sonuçlarını ilan edilen tarihten daha erken açıkladık. Adaylarımızın 5-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapacakları 2021-YKS tercihlerinin şimdiden hayırlı olmasını dilerim” dedi.

YKS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

YKS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

ÖSYM geçtiğimiz günlerde YKS tercih kılavuzunu öğrencilere ön bilgi vermek amacıyla erişime açtı. YKS tercihlerinin başlamasıyla birlikte ÖSYM'nin bir kez daha ayrıntılı tercih kılavuzu yayınlaması bekleniyor. 16 Temmuz tarihinde ÖSYM tarafından yapılan duyuru şu şekilde;

“2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 16 – 26 Temmuz 2021 tarihleri arasında ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM’nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir. Adaylara ve kamuoyuna duyurulur. ÖSYM BAŞKANLIĞI”